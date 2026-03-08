Η Lamborghini αναλύει τα δεδομένα μιας αγοράς που αλλάζει, με τις γυναίκες κάτω των 40 να αποτελούν πλέον υπολογίσιμη δύναμη για τις πολυτελείς μάρκες.

Η παραδοσιακή εικόνα που ήθελε τα supercar να απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά σε ανδρικό κοινό φαίνεται πως ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Lamborghini έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία που αποτυπώνουν μια δομική αλλαγή στην πελατεία της, η οποία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο στερεότυπο του «macho» οδηγού, αλλά επεκτείνεται σε ένα δυναμικό γυναικείο κοινό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, τα τελευταία πέντε χρόνια ο αριθμός των γυναικών που αγοράζουν Lamborghini αυξήθηκε κατά 30%. Σήμερα, μία στις δέκα πωλήσεις παγκοσμίως αφορά γυναίκα αγοραστή, ενώ σε αγορές όπως η Κίνα και η Νότια Κορέα το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο.

Η «γενιά των 40» και η επίδραση της Urus

Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι το γυναικείο κοινό των supercars είναι ηλικιακά νεότερο από το αντίστοιχο ανδρικό. Σχεδόν οι μισές γυναίκες αγοράστριες είναι κάτω των 40 ετών τη στιγμή της παραγγελίας, στοιχείο που δείχνει μια νέα τάση στην κατανάλωση ειδών πολυτελείας.

Ο καταλύτης για αυτή τη μετατόπιση ήταν η παρουσίαση της Urus. Το Super SUV της μάρκας αποδείχθηκε το μοντέλο με τη μεγαλύτερη διείσδυση στις γυναίκες οδηγούς, προσφέροντας έναν συνδυασμό επιδόσεων και πρακτικότητας που έλειπε από τα παραδοσιακά δίπορτα μοντέλα. Η επιτυχία της Urus επιβεβαίωσε ότι η «διεύρυνση» της γκάμας ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεύρυνση του πελατολογίου σε νέα δημογραφικά γκρουπ.

Εσωτερική δομή και μισθολογική ισότητα

Η αλλαγή στο προφίλ των πελατών συνοδεύεται και από αλλαγές στην ίδια τη δομή της εταιρείας στο Σαντ’ Άγκατα Μπολονέζε. Σε ένα σύνολο 3.000 εργαζομένων, οι γυναίκες αποτελούν πλέον το 20%, καταλαμβάνοντας αντίστοιχο ποσοστό και σε διευθυντικές θέσεις. Η εταιρεία αναφέρει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων έχει ουσιαστικά μηδενιστεί, ενώ εφαρμόζονται πλέον πολιτικές που ενθαρρύνουν τη χρήση γονικών αδειών και από τους πατέρες, στοχεύοντας σε ένα πιο ισορροπημένο εργασιακό περιβάλλον.

Η πρόσφατη καμπάνια της εταιρείας με τίτλο «Choose your own drive» λειτουργεί περισσότερο ως ένα οπτικό μανιφέστο αυτής της νέας πραγματικότητας, εστιάζοντας στην ελευθερία της επιλογής και την αυτοδιάθεση. Για την αυτοκινητοβιομηχανία, πάντως, η είδηση δεν βρίσκεται στο video, αλλά στο γεγονός ότι το 13% των νέων πελατών είναι γυναίκες που αναζητούν επιδόσεις χωρίς να δεσμεύονται από τα κοινωνικά στερεότυπα του παρελθόντος.