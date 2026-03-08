Σαν Σήμερα: Τα περίφημα team orders της McLaren στην Αυστραλία (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Η εβδομάδα πλησιάζει στο τέλος της όμως δεν αυτός δεν είναι λόγιαγια να μην κάνουμε την καθημερινή μας «βουτιά» στην ιστορία. Στη σημερινή αναδρομή μας στο παρελθόν θα μας ταξιδέψει στον πρώτο αγώνα αντοχής στο ιστορικό Σίμπρινγκ, ενώ στον κόσμο της Formula 1 έγινε ένας αγώνας στο Άλμπερτ Παρκ όπου κυριάρχησε η ομάδα της McLaren Racing με μεθόδους που προκάλεσαν ίντριγκα.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 8/3 στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1953, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος αγώνας αντοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων (WSC). Έλαβε χώρα στη θρυλική πίστα του Σίμπρινγκ στη Φλόριντα των ΗΠΑ και είχε διάρκεια 12 ώρες. Το νικητήριο αυτοκίνητο ήταν μια Cunningham C-4R του Μπριγκς Κάνινγκχαμ, με οδηγούς τους Τζον Φιτς και Φιλ Ουόλτερς. Το συγκεκριμένο δίδυμο επικράτησε κατά έναν γύρο της Aston Martin DB3 των Τζορτζ Αμπεκάσις και Ρεγκ Πάρνελ, καταγράφοντας μια ιστορική νίκη. Παραδόξως, αυτός ήταν και ο μοναδικός θρίαμβος για τη Cunningham στο WSC.

Σαν σήμερα το 1998, ο Μίκα Χάκινεν συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στη Χερέθ το 1997 και κέρδισε το Grand Prix Αυστραλίας. Ο αγώνας αυτός σήμανε τότε και την απαρχή νέων κανονισμών στη Formula 1, όπως η αντικατάσταση των σλικ ελαστικών από καινούρια με ραβδώσεις, καθώς και η μείωση της παραγωγής κάθετης δύναμης από τα μονοθέσια. Η ομάδα της McLaren κυριάρχησε σε όλο τον αγώνα, αλλά ήρθε αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Κατά την είσοδό του στα pits, ο Χάκινεν παρατήρησε πως οι μηχανικοί δεν τον περίμεναν στο pit box και επέστρεψε μπερδεμένος στην πίστα. Λίγους γύρους αργότερα, ο ομόσταυλος Ντέιβιντ Κούλθαρντ άφησε τον Φινλανδό να ανακτήσει την πρωτοπορία και να κατακτήσει τη νίκη, με τρίτο τον Χανς-Χάραλντ Φρέντζεν της Williams. Παρά τα σχόλια και τις θεωρίες περί παρανόησης εντολών από την πλευρά του Χάκινεν, ο τότε επικεφαλής των Βρετανών, Ρον Ντένις, ξεκαθάρισε πολύ αργότερα ότι εξωτερικοί παράγοντες ενεργοποίησαν την ενδοεπικοινωνία για να επηρεάσουν την έκβαση του αγώνα.

Φωτογραφίες: MemoriaF1/Χ