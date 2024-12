O Μεξικανός οδηγός γνωστοποίησε πως δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Formula 1 με την αυστριακή ομάδα και αποχώρησε μετά από μία απογοητευτική σεζόν.

Το «διαζύγιο» είναι επίσημο. Ο Σέρχιο Πέρεζ αποτελεί παρελθόν από τη Red Bull Racing και αφήνει την ομάδα του Μίλτον Κινς έπειτα από τέσσερις σεζόν. Ο Μεξικανός διένυσε τη χειρότερη χρονιά του στη Formula 1, στην οποία τερμάτισε 285 βαθμούς πίσω από τον teammate του, Μαξ Φερστάπεν.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Πέρεζ με ανάρτησή του στα social media: «Είμαι απίστευτα ευγνώμων για τα τελευταία τέσσερα χρόνια με την Oracle Red Bull Racing και για την ευκαιρία να αγωνιστώ με μια τόσο καταπληκτική ομάδα. Το να οδηγείς για τη Red Bull ήταν μια αξέχαστη εμπειρία και πάντα θα εκτιμώ τις επιτυχίες που πετύχαμε μαζί. Σπάσαμε ρεκόρ, φτάσαμε σε αξιοσημείωτα ορόσημα και είχα το προνόμιο να γνωρίσω τόσους πολλούς απίστευτους ανθρώπους στην πορεία αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε άτομο στην ομάδα από τη διοίκηση, τους μηχανικούς, το προσωπικό, τη φιλοξενία, τους ανθρώπους της κουζίνας, το μάρκετινγκ και το τμήμα επικοινωνίας, καθώς και σε όλους στο Μίλτον Κινς, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ήταν επίσης τιμή να αγωνιστώ δίπλα στον Μαξ ως teammate όλα αυτά τα χρόνια και να συμμετάσχω στην επιτυχία μας. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους οπαδούς σε όλο τον κόσμο, και ιδιαίτερα στους Μεξικανούς για την αμέριστη υποστήριξή σας κάθε μέρα. Θα συναντηθούμε ξανά σύντομα. Και να θυμάστε… Μην τα παρατάτε ποτέ».

Η Red Bull Racing με τη σειρά της επιβεβαίωσε πως ο Πέρεζ αποχώρησε από τις τάξεις της και τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους τα τελευταία 4 χρόνια. Ο αντικαταστάτης του στη Red Bull Racing δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Οι δύο υποψήφιοι είναι οι οδηγοί της RB, Λίαμ Λόσον και Γιούκι Τσουνόντα.

Gracias por todo Checo 💙



After four successful seasons together, Sergio Pérez and Oracle Red Bull Racing have reached an agreement to part ways for 2025. pic.twitter.com/NAZFN87aKi