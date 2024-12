Η Red Bull Racing επισημοποίησε τον οδηγό που θα αντικαταστήσει τον Σέρχιο Πέρεζ στην αγωνιστική σεζόν της Formula 1 του 2025.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση πως ο Σέρχιο Πέρεζ αποχώρησε από τη Red Bull, η αυστριακή ομάδα ανακοίνωσε τον διάδοχό του. Ο Λίαμ Λόσον θα πάρει προαγωγή από την RB και το 2025 θα βρίσκεται πλάι στον Μαξ Φερστάπεν κάνοντας ένα μεγάλο άλμα στην καριέρα του.

Ο 22χρονος Νεοζηλανδός είναι αντιμέτωπος με μία πολύ δύσκολη πρόκληση, καθώς δεν έχει κάνει ακόμη πλήρης σεζόν στη Formula 1. Συνολικά μετράει μόλις 11 εκκινήσεις στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ και 6 βαθμούς, έχοντας εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του. Ο Λόσον αναδείχθηκε μέσα από την Ακαδημία νέων οδηγών της Red Bull και εντυπωσίασε από μικρή ηλικία με τις οδηγικές του ικανότητες.

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️