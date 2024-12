Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1 μίλησε για την κακή απόδοση της ομάδας του που είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του Λιούις Χάμιλτον από το Q1.

H εικόνα της γερμανικής ομάδας ήταν ντροπιαστική στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Άμπου Ντάμπι. Στο τέλος του Q1 οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ βγήκαν τελευταία στιγμή στην πίστα, με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να ξεκινάει τον τελευταίο του γύρο με 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της διαδικασίας.

Μάλιστα ο Βρετανός άργησε να πατήσει τέρμα το γκάζι, καθώς έπρεπε να αφήσει απόσταση από προπορευόμενο μονοθέσιο κι έχασε χρόνο. Αυτό δεν τον άγχωσε μιας και μέχρι τον δεύτερο τομέα της πίστας ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του Ράσελ.

No luck for Lewis 😔 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/FNsWmqMjIi

Όμως στη στροφή 14 ένα πλαστικό κολωνάκι που χτύπησε ο Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas, προσπαθώντας να μην εμποδίσει άλλους οδηγούς, κόλλησε κάτω από το μονοθέσιο του Χάμιλτον. Ως αποτέλεσμα έχασε μισό δευτερόλεπτο σε δύο στροφές και έμεινε εκτός συνέχειας.

Έπειτα από τον αποκλεισμό του Χάμιλτον από το Q1, o επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ ήταν έξαλλος με το πώς διαχειρίστηκε τις κατατακτήριες δοκιμές η ομάδα του: «Αυτό που έγινε είναι ανεπίτρεπτο, είναι ασυγχώρητο. Ο Λιούις είναι στον τελευταίο του αγώνα και κι εμείς προσπαθούμε να το παίξουμε έξυπνοι και να βγούμε στην πίστα τελευταίοι. Είμαι πολύ νευριασμένος με αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ κρίμα να λέμε έτσι "αντίο" στον Λιούις. Δεν υπάρχει εξήγηση γι’αυτό, δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι απίστευτα ενοχλητικό πως δεν παίρνουμε αποφάσεις που πρέπει σε μια ομάδα παγκοσμίου κλάσης όπως η δική μας».

😩 Lewis finishes Q1 in P18 and is out of qualifying