Ο Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ Πάστρι έκαναν το πρώτο βήμα για να χαρίσουν στη McLaren το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Οι τελευταίες κατατακτήριες της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 ολοκληρώθηκαν στο Άμπου Ντάμπι, με τον Λάντο Νόρις και τη McLaren να κυριαρχούν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο. Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν δεύτερος, με τη McLaren να «κλειδώνει» την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari θα εκκινήσει από την 3η θέση και θα έχει δίπλα του, στην 4η θέση, την έκπληξη των κατατακτήριων, τον Νίκο Χούλκεμπεργκ της Haas. Καταστροφικές ήταν οι κατατακτήριες για τον Σαρλ Λεκλέρ, που έμεινε στη 14η θέση και λόγω της ποινής των 10 θέσεων θα εκκινήσει τελευταίος, κάτι που περιορίζει σημαντικά τις ελπίδες της Ferrari για το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Οι τελευταίες κατατακτήριες της χρονιάς άρχισαν στο πάντα εντυπωσιακό σκηνικό που δημιουργούν οι προβολείς της πίστας της Γιας Μαρίνα. Κι ενώ έχουμε φτάσει στο τέλος του πρωταθλήματος και για κάποιους ήταν η τελευταία φορά που έκαναν κατατακτήριες με τις παλιές τους ομάδες, για τον Τζακ Ντούχαν της Alpine ήταν το ντεμπούτο στη Formula 1. Ο νεαρός Αυστραλός, γιος του θρύλου του MotoGP Τζακ Ντούχαν, πήρε τη θέση του Εστεμπάν Οκόν στο Άμπου Ντάμπι, καθώς ως γνωστόν θα είναι οδηγός της ομάδας από το 2025.

Μέσα στην πίστα, ο καλύτερος χρόνος του πρώτου σκέλους των κατατακτήριων πήγε στον Σαρλ Λεκλέρ, με τον Βαλτέρι Μπότας της Sauber να κάνει την έκπληξη και να βρίσκεται στη 2η. Αυτή όμως ίσως δεν ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη του Q1, καθώς ο Λούις Χάμιλτον έμεινε στη 18η θέση και αποκλείστηκε από τη συνέχεια των κατατακτήριων. O Βρετανός ήταν πολύ άτυχος, καθώς ένα πλαστικό κολωνάκι που είχε ξεκολλήσει νωρίτερα κόλλησε κάτω από το μονοθέσιο της Mercedes. Μαζί με τον Χάμιλτον, εκτός συνέχειας έμειναν Άλμπον, Ζου, Κολαπίντο και Ντούχαν.

Η πρόσφυση της πίστας συνέχισε να βελτιώνεται και έτσι οι οδηγοί δεν βιάστηκαν ιδιαίτερα να βγουν στην πίστα, γνωρίζοντας ότι όσο πιο αργά κάνουν το γρήγορο γύρο τους τόσο καλύτερος θα μπορούσε να είναι ο χρόνος τους. Μόνο ο Φερστάπεν βγήκε από τους πρώτους και έκανε έναν πολύ γρήγορο γύρο, που του εξασφάλισε τη θέση του στη συνέχεια.

Leclerc went P1 after his final lap in Q2 but track limits at Turn 1 have cost him



He already had a 10-place grid penalty for Sunday's race and now has a mountain to climb