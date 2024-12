Απίστευτη ατυχία για τον Βρετανό στις τελευταίες του κατατακτήριες δοκιμές με την Mercedes.

Από τη 18η θέση του grid θα εκκινήσει τον αγώνα στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι ο Λούις Χάμιλτον. Στις τελευταίες του κατατακτήριες δοκιμές με την Mercedes-AMG F1, ο επτάκις πρωταθλητής έμεινε εκτός Q2.

Ο Χάμιλτον στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, καθώς ο Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas F1 χτύπησε με το μονοθέσιό του ένα εύκαμπτο κολωνάκι, το οποίο κόλλησε στη συνέχεια κάτω από την W15 του.

Μαζί με τον Χάμιλτον αποκλείστηκαν στο Q1 οι Άλμπον, Ζου, Κολαπίντο και Ντούχαν. Μετά την ποινή 10 θέσεων στον Λεκλέρ, ο Χάμιλτον αναμένεται να προβιβαστεί στην 17η θέση του grid.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



Albon

Zhou

Hamilton

Colapinto

Doohan



