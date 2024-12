Shell GO+: Ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης με μοναδικά προνόμια

Η Coral Α.Ε. – Shell Licensee ανακοίνωσε το ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell GO+, που ισχύει σε όλα τα πρατήρια καυσίμων Shell.

Το Shell GO+ είναι εδώ με ακόμα περισσότερα οφέλη για τους οδηγούς που επισκέπτονται τα πρατήρια Shell. Με το Shell GO+ κερδίζουν πάντα κάτι παραπάνω, μέσα από παιχνίδια, διαγωνισμούς, και αποκλειστικές συνεργασίες, αλλά και κάθε φορά που συλλέγουν ή εξαργυρώνουν πόντους.



To πρόγραμμα επιβράβευσης των πρατηρίων Shell ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2001, ως Shell Smart Club, και ήταν το πρώτο -και για πολλά χρόνια το μοναδικό- πρόγραμμα ανταμοιβής στην ελληνική αγορά καυσίμων. Μετονομάστηκε σε allSmart τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ ήδη από τις αρχές του 2020 λειτουργεί και στην Κύπρο, με αντίστοιχα χαρακτηριστικά και κοινή αποδοχή καρτών μεταξύ των 2 χωρών.



Εδώ και 23 χρόνια, το πρόγραμμα πιστότητας των πρατηρίων Shell, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα σχήματα ανταμοιβής στην Ελλάδα, με σχεδόν 1 εκατομμύριο ενεργά μέλη, και συνεχίζει να επιβραβεύει τους πελάτες με πόντους και προνόμια κάθε φορά που επισκέπτονται ένα από τα 800+ πρατήρια Shell, αλλά και μέσω στρατηγικών συνεργασιών.

Tα μέλη μπορούν να μπουν άμεσα στον κόσμο του Shell GO+, ενημερώνοντας ή κατεβάζοντας το Shell GO+ app στο κινητό τηλέφωνό τους. Ως μέλος του Shell GO+ κάθε κάτοχος οχήματος μπορεί να:

Κερδίζει πόντους με κάθε αγορά καυσίμων, προϊόντων ή υπηρεσιών από τα πρατήρια Shell ή με συναλλαγές σε συνεργάτες του προγράμματος.

Κάνει τους πόντους δώρα και εκπτώσεις στα πρατήρια Shell ή στο allSmart.gr

Απολαμβάνει περισσότερα προνόμια μέσα από παιχνίδια, διαγωνισμούς, μοναδικές προσφορές και αποκλειστικές συνεργασίες.

Μέσω του Shell GO+ app, μπορεί κάθε χρήστης να δει τους πόντους και τα προνόμια που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα και stay tuned γιατί έρχονται περισσότερα... Όλοι μπορούν να κατέβασουν τώρα το Shell GO+ app εύκολα και γρήγορα. Με την εγγραφή αποκτούν άμεσα μία άυλη κάρτα στο κινητό του και κερδίζουν 200 πόντους, μετά την 1η συναλλαγή σε ένα πρατήριο Shell. To bonus των 200 πόντων ισχύει και για την 1η σύνδεση υπάρχουσας κάρτας στο app.

Η Γενική Διευθύντρια της Coral Α.Ε. – Shell Licensee, Κίρκη Καλατζή δήλωσε σχετικά : «Είμαστε ενθουσιασμένοι με το Shell GO+. Είμαστε μια εταιρία που ανανεωνόμαστε συνεχώς και θέλουμε να προσφέρουμε το καλύτερο στους πελάτες μας. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης Shell GO+, κάθε «ταξίδι» γίνεται ακόμα πιο απολαυστικό. Και δεν θα σταματήσουμε εδώ γιατί έρχονται ακόμα περισσότερες εκπλήξεις!»

Photo Credit: Shell