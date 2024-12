Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing έστειλε νέο μήνυμα προς τον Ολλανδό παγκόσμιο πρωταθλητή για τις δηλώσεις του πως θα έπαιρνε τον τίτλο με την MCL38.

Στον Λάντο Νόρις φαίνεται πως δεν άρεσαν καθόλου οι δηλώσεις του Μαξ Φερστάπεν πως θα έπαιρνε το πρωτάθλημα ακόμα κι αν οδηγούσε το μονοθέσιο της McLaren. Ο Ολλανδός έκανε τη δήλωση αυτή μετά την κατάκτηση του τέταρτου τίτλου της καριέρας του στη Formula 1, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις.

Αρχικά ο Νόρις αρνήθηκε πως κάτι τέτοιο θα συνέβαινε στη φετινή αγωνιστική σεζόν. Στο περιθώριο του Grand Prix Κατάρ ρωτήθηκε για μία ακόμη φορά σχετικά με τη δήλωση του Φερστάπεν.

