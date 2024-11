Πεπεισμένος πως θα κατάφερνε να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στο 2024 ακόμη και αν οδηγούσε άλλο μονοθέσιο είναι ο Ολλανδός.

Ο τέταρτος τίτλος στην καριέρα του Μαξ Φερστάπεν στη Formula 1 μπορεί να ήρθε στο Λας Βέγκας, ωστόσο δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Η ταχύτητα της Red Bull RB20 έμεινε στάσιμη εντός της σεζόν και οι αντίπαλοι της αυστριακής ομάδας βελτιώθηκαν σημαντικά και τη ξεπέρασαν σε απόδοση.

Στη Red Bull Racing εργάστηκαν σκληρά ώστε να βρουν απόδοση και ο Μαξ Φερστάπεν να καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο. Μετά την ανάδειξή του ως Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2024 ο Φερστάπεν έδωσε συνέντευξη στο Sky Sports, στην οποία ο Ολλανδός έδωσε πολλή τροφή σε όσους τον κατηγορούν για αλαζονεία.

Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα κέρδισε το φετινό πρωτάθλημα με τη McLaren, o Φερστάπεν απάντησε: «Ναι, θα έπαιρνα το πρωτάθλημα με τη McLaren και θα το έκανα και πιο νωρίς, θα ήμουν πιο μπροστά στη βαθμολογία. Το ίδιο ισχύει και με τη Ferrari, θα έπαιρνα το πρωτάθλημα και πάλι. Με τη Mercedes όμως όχι, δεν το πιστεύω. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο κάτι τέτοιο».

Pushed to the Max. And he still came out on top 👑 #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QrOog7WTBq

Κατά καιρούς ο Φερστάπεν έχει δεχθεί κριτική πως κερδίζει μόνο επειδή βρίσκεται στο ταχύτερο μονοθέσιο. Όπως αποκαλύπτει, τέτοια σχόλια το μόνο που καταφέρνουν είναι να του κάνουν καλό: «Ξέρετε, κάτι τέτοια σχόλια μου δίνουν κίνητρο. Όταν κάποιοι μου ασκούν κριτική ή νομίζουν πως μπορώ να κερδίσω μόνο με το ταχύτερο μονοθέσιο, τους δείχνω πως είναι λάθος. Εάν δεν μου απονείμουν τώρα τα εύσημα γι’ αυτό δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω».

He faced many battles this season and he still came out on top 💪



Sign of a true champ 🏆#F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/A7WJFHMNxA