Ο οδηγός της McLaren Racing αρνείται κατηγορηματικά πως ο Ολλανδός της Red Bull Racing θα έπαιρνε το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 με το πορτοκαλί μονοθέσιο.

Η πρώτη προσπάθεια του Λάντο Νόρις ως σοβαρού διεκδικητή τίτλου στη Formula 1 έλαβε τέλος στο Λας Βέγκας. Η 5η θέση του Μαξ Φερστάπεν του εξασφάλισε τον τέταρτο τίτλο της καριέρας του με δύο αγώνες για το τέλος της σεζόν.

Μετά τον τερματισμό ο Φερστάπεν ανακουφισμένος από την κατάκτηση του τίτλου δήλωσε πως θα είχε γίνει νωρίτερα πρωταθλητής εάν οδηγούσε είτε για τη McLaren, είτε για τη Ferrari. H δήλωση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στα social media όσο και στον κύκλο των οδηγών.

