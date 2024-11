Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 πιστεύει πως είχε την ταχύτητα να κερδίσει αυτός στον αγώνα του Λας Βέγκας.

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά η Mercedes-AMG κυριάρχησε απόλυτα στο Grand Prix Λας Βέγκας. Η γερμανική ομάδα κατέκτησε την 1η θέση σε όλες τις ελεύθερες δοκιμές, στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα. Ο Τζορτζ Ράσελ αναδείχθηκε νικητής και ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε στη 2η θέση έχοντας εκκινήσει 10ος.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Χάμιλτον αφού συνεχάρη τον Μαξ Φερστάπεν για την κατάκτηση του τέταρτου τίτλου της καριέρας του παραδέχθηκε πως οι κακές κατατακτήριες δοκιμές του κόστισαν μια άνετη νίκη.

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Μαξ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με δύο αγώνες να απομένουν. Εάν είχα κάνει σωστά τη δουλειά μου εχθές σήμερα θα έκανα περίπατο. Αλλά όλα είναι καλά, διασκέδασα τον αγώνα από τη 10η θέση. Η ομάδα έκανε φανταστική δουλειά, δεν ξέρουμε γιατί ήμασταν τόσο γρήγοροι σήμερα. Δεν έχω ξανανιώσει το μονοθέσιο τόσο καλό φέτος. Είμαι ευγνώμων που καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο», ανέφερε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

WHAT A DRIVE LEWIS!!! IT’S A MERCEDES 1-2 IN VEGAS 🙌 pic.twitter.com/dO38vydK9G

Όταν ρωτήθηκε από τον ηθοποιό, Τέρι Κρουζ, για το πώς το κλίμα του Λας Βέγκας επηρεάζει τους οδηγούς της Formula 1, o Χάμιλτον απάντησε: «Το κλίμα δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Ο αγώνας είναι πολύ αργά, πηγαίνουμε για ύπνο στις 6 το πρωί και ξυπνάμε αρκετά αργά μέσα στην ημέρα. Αυτό σημαίνει πως δεν είμαστε στον ήλιο τόσο πολύ και αυτό επηρεάζει το ρυθμό μας. Γενικά όμως έχει κρύο και ίσως είναι αυτός ο λόγος που ήμασταν τόσο καλοί, οι χαμηλές θερμοκρασίες. Σε πιο υψηλές θερμοκρασίες δυσκολευόμαστε περισσότερο».

LAP 32/50



Both Mercedes are flying!



Russell is dominant up front as Hamilton soars past Verstappen 😮#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/OC9ofa5uQD