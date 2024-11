Ο Μαξ Φερστάπεν εξασφάλισε στο Λας Βέγκας τον 4ο διαδοχικό τίτλο του στη Formula 1 με τη Red Bull Racing - Νικητής του αγώνα ο Τζορτζ Ράσελ στο 1-2 της Mercedes.

To Grand Prix Λας Βέγκας, ο 22ος φετινός αγώνα της Formula 1, μέσα στη λάμψη και τη χλιδή του, ήταν το ιδανικό σκηνικό για να στεφθεί ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024. Αυτός ήταν φυσικά ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing, ο οποίος τερμάτισε στη 5η θέση στον αγώνα, τον οποίο κέρδισε ο Τζορτζ Ράσελ της κυρίαρχης Mercedes που έκανε το 1-2 με τον Λούις Χάμιλτον στη 2η θέση, και εξασφάλισε τον 4ο τίτλο του στη σειρά. Ο Φερστάπεν μπαίνει στον Πάνθεον των πρωταθλητών που έχουν στη βιτρίνα τους τέσσερα τρόπαια, μαζί με τους Αλέν Προστ και Σεμπαστιαν Φέτελ. Ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari τερμάτισε στην 3η θέση και o Σαρλ Λεκλέρ ήταν 4ος, ενώ ο Λάντο Νόρις με τη McLaren ήταν 5ος.

MAX VERSTAPPEN IS THE 2024 F1 WORLD CHAMPION! 🏆



A brilliant fourth title in-a-row! Incredible!!!#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/kiBpPmV86H November 24, 2024

Εκκίνηση

Κάτω από τα λαμπρά φώτα της «Πρωτεύουσας του τζόγου», 19 μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid και ένα, η Williams του Φράνκο Κολαπίντο, στο τέλος του pitlane. Η πλειονότητα των οδηγών επέλεξε τα μεσαία (κίτρινα) ελαστικά της Pirelli ενώ κάποιοι από τις πιο πίσω θέσεις έβαλαν τα σκληρά (λευκά), με κυριότερο εκπρόσωπο τον Σέρχιο Πέρεζ. Χτυπητή εξαίρεση ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο, που ξεκίνησε τον αγώνα με τη μαλακή γόμα.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN VEGAS!!!



Russell gets to Turn 1 first with both Ferraris tucking in behind. Gasly is down to fourth #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/Y98lilIHOm November 24, 2024

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Ράσελ έκανε πολύ καλή εκκίνηση και η πρωτιά του δεν απειλήθηκε, πίσω του όμως οι Σάινθ και Γκασλί δεν ξεκίνησαν το ίδιο καλά και είδαν τον Λεκλέρ να τους περνάει και να παίρνει τη 2η θέση, αφήνοντας τον Ισπανό στην 3η και τον Γάλλο στην 4η. Ο Φερστάπεν δεν είχε πρόβλημα να διατηρηθεί στην 5η θέση, μπροστά από τον Νόρις και αμέσως άρχισε να πιέζει τον Γκασλί.

Επιθέσεις

Ήδη από τους πρώτους γύρους ο Σαρλ Λεκλέρ έδειξε τις διαθέσεις του και έμεινε κοντά στον Ράσελ. Στην 4ο γύρο έκανε την επίθεσή του και προσπάθησε να περάσει για να πάρει την πρωτοπορία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα σε εκείνο το σημείο.

Πιο πίσω όμως ο Φερστάπεν έκανε μια αποφασιστική κίνηση και πέρασε τον Γκασλί, για να ανέβει στην 4η θέση και να βάλει άλλο ένα μονοθέσιο ανάμεσα σε αυτόν και τον Νόρις, που παρέμενε στην 6η θέση.

Η αποτυχημένη προσπάθεια του Λεκλέρ να περάσει τον Ράσελ δεν ήταν το χειρότερο που του συνέβη. Για κάποιο λόγο ο ρυθμός του Μονεγάσκου της Ferrari έπεσε κατακόρυφα και μέσα σε διάστημα λίγων γύρων έχασε δύο θέσεις, πρώτα από τον Σάινθ και λίγο αργότερα από τον Φερστάπεν, ο οποίος ανέβηκε στην 3η θέση. Μία θέση κέρδισε και ο Νόρις, προσπερνώντας τον Γκασλί.

LAP 8 & 9/50



Sainz has snatched P2 from his team mate Leclerc and Verstappen has snuck through too. He's up to P3 📸#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QhTuhCbL7I November 24, 2024

Pit stop

Ήδη από τον 10 γύρο τα μονοθέσια άρχισαν να μπαίνουν στα pit για να αλλάξουν τα μεσαία ελαστικά με τα σκληρά. Πρώτοι μπήκαν οι Λεκλέρ και Νόρις και ακολούθησαν οι Σάινθ και Πιάστρι, ο οποίος είχε ποινή 5 δευτερολέπτων γιατί είχε πάρει λάθος θέση στην εκκίνηση του αγώνα.

Όλα αυτά ευνόησαν ιδιαίτερα τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος είχε φτιάξει μια διαφορά ασφαλείας, αλλά και τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος επέστρεψε στην πίστα μετά το pit stop μπροστά από τις δύο Ferrari, που είχαν πίσω τους τον Λάντο Νόρις. Ωφελημένος ήταν και ο Χάμιλτον, που βρέθηκε πίσω από τον Νόρις. Ο Γκασλί ήταν ο πρώτος που εγκατέλειψε τον αγώνα, με τον κινητήρα της Renault στο μονοθέσιό του να παραδίδει πνεύμα.

LAP 16/50



Heartbreak for Gasly 💔



The Frenchman has smoke billowing from his car and he returns to the pits. He's not coming out again ❌#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/yrR0TX0G0l November 24, 2024

Έτσι, ο Ράσελ βρέθηκε άνετα στην πρωτοπορία του αγώνα, μπροστά από τον Πέρεζ, που είχε ξεκινήσει με τα σκληρά ελαστικά και δεν είχε κάνει pit stop, και τους Φερστάπεν, Σάινθ, Λεκλέρ, Νόρις και Χάμιλτον να ακολουθούν. Ο Φερστάπεν γρήγορα πέρασε τον Πέρεζ και ανέβηκε στη 2η θέση, ενώ ο Χάμιλτον επιτέθηκε στον Νόρις και ανέβηκε 6ος. Ο 7κις πρωταθλητής ήταν πολύ γρήγορος και μετά τον Νόρις έβαλε στο στόχαστρο τις δύο Ferrari.

Στρατηγικές

Η φθορά των ελαστικών ήταν διαφορετική για κάθε οδηγό και αυτό καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τις στρατηγικές τους. Ο Χάμιλτον δεν κατάφερνε να περάσει τις Ferrari στην πίστα και προσπάθησε να το κάνει στο δεύτερο pit stop με το λεγόμενο undercut, δηλαδή νωρίτερα από τους αντιπάλους του. Πριν από αυτό, οι δύο Ferrari είχαν αλλάξει θέσεις, με τον Λεκλέρ να περνάει μπροστά από τον Σάινθ.

Ο Χάμιλτον βρέθηκε με άνεση μπροστά από τον Σάινθ, όταν ο Ισπανός μπήκε στα pit, και επιτέθηκε στον Φερστάπεν, τον οποίο πέρασε και ανέβηκε στη δεύτερη θέση του αγώνα, αφού ο Λεκλέρ έπεσε στην 5η θέση, πίσω και από τον Σάινθ, μετά το δικό του pit stop.

LAP 24/50



The future team mates continue to do battle ⚔️



Hamilton is getting close in the corners but on the straights Leclerc's Ferrari is super quick#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/o7P2NsA8Td — Formula 1 (@F1) November 24, 2024

Μπροστά από όλα αυτά, ο Τζορτζ Ράσελ έκανε έναν φαινομενικά άνετο αγώνα, αφού μπήκε και βγήκε από τα pit στην πρώτη θέση και βρέθηκε να προηγείται στον αγώνα με διαφορά 11 δευτερολέπτων από τον Χάμιλτον, με τη Mercedes να δείχνει απόλυτη κυρίαρχος. Πίσω από το δίδυμο της Ferrari ακολουθούσε το δίδυμο της McLaren με τον Νόρις και τον Πιάστρι και τη 10άδα έκλειναν οι Τσουνόντα, Χούλκενμπεργκ και Αλόνσο.

Hammer time

Ο Λούις Χάμιλτον με το που βρήκε καθαρή πίστα μπροστά του, άρχισε να γράφει πολύ γρήγορους γύρους και έκοβε μεγάλα κομμάτια από τη διαφορά που είχε χτίσει ο Ράσελ. Σε έναν από τους τελευταίους αγώνες του με τη Mercedes, ο Βρετανός έδειχνε αποφασισμένος να παλέψει για τη νίκη, παρότι ξεκίνησε από τη 10η θέση.

Ενώ όλοι κοίταζαν το γυρολόγιο του Χάμιλτον, οι Ferrari των Σάινθ και Λεκλέρ πλησίαζαν διαρκώς τον Φερστάπεν και απειλούσαν την 3η θέση του Ολλανδού. Αρκετά πιο πίσω, ο Πέρεζ έκανε εντυπωσιακές προσπεράσεις, περνώντας μάλιστα δύο μονοθέσια ταυτόχρονα σε μία περίπτωση, προσπαθώντας να μπει στους βαθμούς.

Η ταχύτητα των Ferrari στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ήταν σαφώς ανώτερη από της Red Bull και ο Κάρλος Σάινθ κατάφερε να περάσει τον Φερστάπεν και να ανέβει στην 3η θέση. Το ίδιο θα ήθελε να κάνει και ο Λεκλέρ, αλλά όσο ο Φερστάπεν έμενε κοντά στον Σάινθ και είχε τη βοήθεια του DRS δεν κατάφερνε να περάσει. Όταν όμως ο Σάινθ ξέφυγε από τον Ολλανδό, ο Λεκλέρ έκανε την προσπέρασε και ανέβηκε στην 4η θέση.

Έχουμε πρωταθλητή

Η επίθεση του Χάμιλτον δεν κλόνισε τον Ράσελ, ο οποίος είδε πρώτος την καρό σημαία και πανηγύρισε τη νίκη, στο επιβλητικό 1-2 της Mercedes, καθώς ο Χάμιλτον πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στη 2η θέση. Ο Σάινθ ανέβηκε στο βάθρο των νικητών, παίρνοντας την 3η θέση, μπροστά από τον Λεκλέρ.

Όλα τα βλέμματα όμως συγκέντρωσε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος με την 5η θέση εξασφάλισε για 4η φορά στην καριέρα του τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Ακολούθησαν οι Νόρις, Πιάστρι, Χούλκενμπεργκ, Τσουνόντα και Πέρεζ. Ο Νόρις μπήκε στα pit στον προτελευταίο γύρο για να βάλει μαλακά ελαστικά και να πάρει τον έναν επιπλέον βαθμό του ταχύτερου γύρου.

Pushed to the Max. And he still came out on top 👑#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QrOog7WTBq — Formula 1 (@F1) November 24, 2024

Η σεζόν της Formula 1 συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με το GP Κατάρ, που περιλαμβάνει και Σπριντ, να ακολουθεί το προσεχές 3ήμερο, 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Racing.