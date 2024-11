O Αργεντίνος οδηγός της Williams είχε ένα σοβαρό ατύχημα στις κατατακτήριες δοκιμές και βρίσκεται υπό διαρκή ιατρική παρακολούθηση.

Ο Φράνκο Κολαπίντο είναι αναμφισβήτητα ένας αρκετά γρήγορος οδηγός, όμως δεν αποφεύγει τα ατυχήματα. Λίγο πριν το τέλος του Q2 στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Λας Βέγκας, ο εμπρός αριστερός τροχός της Williams ακούμπησε στο εσωτερικό της στροφής, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο του Αργεντίνου να πέσει με πολλά χιλιόμετρα στον απέναντι τοίχο.

Ο Κολαπίντο βγήκε μόνος του από την FW46, όμως η πρόσκρουση ήταν τόσο έντονη που - σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας - δέχτηκε 50G στο σώμα του!

Ο 21 ετών οδηγός πήγε στο ιατρείο της πίστας για εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα προκειμένου να λάβει το «ΟΚ» για να λάβει μέρος στο Grand Prix (Σάββατο στις 10 μμ, τοπική ώρα, Κυριακή πρωί στις 8, ώρα Ελλάδας).

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Williams Racing, Τζέιμς Βάουλς, ο Κολαπίντο επέστρεψε στο ξενοδοχείο του, όπου ξεκουράζεται. «Τα μονοθέσια ξαναφτιάχνονται, η ανθρώπινη υγεία όχι».

