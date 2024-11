Η αυστριακή ομάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό τριήμερο στο σιρκουί πόλης του Λας Βέγκας έπειτα από δικό της λάθος.

Με το χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το Grand Prix Λας Βέγκας για τη Red Bull Racing. Στο τριήμερο το οποίο ο Μαξ Φερστάπεν έχει το πρώτο του «match point» για να κατακτήσει τον τέταρτο τίτλο της καριέρας του στη Formula 1, τα πράγματα δεν κυλάνε καθόλου καλά για τους «ταύρους».

Στις ελεύθερες δοκιμές του Λας Βέγκας, οι δύο RB20 ήταν πολύ αργές στις ευθείες κι έχαναν πολύ χρόνο στον τελευταίο τομέα της πίστας. Όπως προκύπτει, η Red Bull πήρε μαζί της λάθος spec πίσω αεροτομής, καθώς έχει πολλή αντίσταση αέρα και η τελική της ταχύτητα είναι πολύ χαμηλή έναντι του ανταγωνισμού. Στο τρίτο κομμάτι στο σιρκουί της «αμαρτωλής» πόλης οι Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ έχαναν από 0,6 δλ έως και 1 δευτερόλεπτο από τα ταχύτερα μονοθέσια.

We're back in Vegas and it feels fabulous! 🤩 #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/dRqZ74BTtu

Στο FP1 o Μαξ Φερστάπεν ήταν 1 δευτερόλεπτο πιο αργός από τον ταχύτερο Λιούις Χάμιλτον και στο FP2 ήταν 2 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Βρετανό της Mercedes. Στη δεύτερη περίοδο δοκιμών δεν έκανε χρόνο με τη μαλακή γόμα ελαστικών, όμως με τη μεσαία γόμα ήταν 1,3 δλ πιο αργός από τον ταχύτερο Σαρλ Λεκλέρ (σ.σ. στις προσομοιώσεις με τη μεσαία γόμα ελαστικών στο FP2).

Σαν να μην έφτανε αυτό, η RB20 είναι αρκετά δύσκολη στην οδήγηση με τον Φερστάπεν να έχει έντονα παράπονα από το στήσιμο του μονοθεσίου του. Σύμφωνα με το AMuS, η Red Bull θα προσπαθήσει να στείλει μία νέα πίσω αεροτομή από τη Βρετανία στο Λας Βέγκας, ώστε η RB20 να βελτιωθεί στις ευθείες. Ωστόσο σύμφωνα με τον αγωνιστικό σύμβουλο της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, αυτό δεν είναι εφικτό.

Getting in some early laps on The Strip 🏁 P5 and P10 in the opening session of the weekend 📈#F1 || #LasVegasGP pic.twitter.com/xuynwwJAGV