Για να βελτιωθεί το θέαμα και η ποιότητα των αγώνων της Formula 1 η Pirelli θέλει οι ομάδες να σταματήσουν τις στρατηγικές μίας αλλαγής ελαστικών.

Τα τελευταία χρόνια στη Formula 1 η συζήτηση γύρω από την ποιότητα των αγώνων εντείνεται ολοένα και περισσότερο. Ο μεγάλος «εχθρός» των τελευταίων 30 ετών δεν είναι άλλος από τον ακάθαρτο αέρα, ο οποίος επί χρόνια βασανίζει οδηγούς στις μάχες.

Ωστόσο οι κανονισμοί του 2026 έχουν μειώσει δραματικά την επίδραση του ακάθαρτου αέρα, κάτι το οποίο ήταν εμφανές στα δύο πρώτα Grand Prix. Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος κινδυνεύει με εξαφάνιση τα τελευταία χρόνια είναι η στρατηγική.

Η μάστιγα του ενός pit stop

Ένα σύνηθες φαινόμενο των τελευταίων ετών είναι οι στρατηγικές ενός pit-stop που ακολουθούν οι ομάδες. Τα ελαστικά έγιναν ιδιαίτερα «σκληρά» στη δομή τους και το γεγονός πως η επιφάνειά τους υπερθερμαίνονταν εύκολα, ειδικά στον ακάθαρτο αέρα, δεν επέτρεπε στους οδηγούς να δώσουν μάχες.

Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί στη 114 Grand Prix στη Formula 1. Από αυτά, τα 44 είχαν στρατηγική ενός pit-stop, ενώ μόλις τα 31 είχαν στρατηγική δύο αλλαγών ελαστικών. Οι υπόλοιποι αγώνες είτε επηρεάστηκαν από βροχή είτε από παρέμβαση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Ωστόσο υπάρχει και μία ακόμη παράμετρος, αυτή της επιπρόσθετης αλλαγής ελαστικών. Σε ορισμένους αγώνες, ο πρωτοπόρος έκανε δεύτερη αλλαγή ελαστικών είτε για να είναι καλυμμένος σε περίπτωση αυτοκινήτου Ασφαλείας, είτε για να κάνει τον ταχύτερο γύρο. Εάν προσθέσουμε τους αγώνες αυτούς στην κατηγορία του ενός pit-stop, τότε ο αριθμός αυξάνεται στα 53 από τα 114 Grand Prix δηλαδή το 46,5%. Μόλις στο 19,3% των τελευταίων 114 αγώνων η καθαρή στρατηγική ήταν των δύο ή παραπάνω pit-stop.

Η Pirelli υπολόγισε λάθος

Στους δύο πρώτους αγώνες της φετινής σεζόν η κυρίαρχη στρατηγική είναι του ενός pit-stop. Τόσο στην Αυστραλία όσο και στην Κίνα η μοναδική αλλαγή ελαστικών έγινε στο πρώτο μέρος του αγώνα, ωστόσο η φθορά δεν ήταν αρκετή ώστε να μπουν για δεύτερο pit-stop οι ομάδες.

Ο στόχος για το 2026 ήταν να υπάρχει ποικιλομορφία στη στρατηγική, με τον Μάριο Ίζολα της Pirelli να δηλώνει το 2025: «Θέλουμε να ωθήσουμε τις ομάδες σε στρατηγική δύο pit stop στους αγώνες».

Ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί προς ώρας, με την πίστα της Σαγκάης να φημίζεται για την έντονη καταπόνησή της στα ελαστικά. Ο Ίζολα μετά τον αγώνα στην Κίνα παραδέχθηκε το λάθος της Pirelli.

«Ο στόχος για τα νέα ελαστικά ήταν παρόμοιος με πέρυσι, δηλαδή να έχουμε ένα μείγμα στρατηγικών, ενός και δύο pit stop με τις τρεις διαθέσιμες γόμες. Δουλέψαμε με αυτό το σκεπτικό χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς την απόδοση των νέων μονοθεσίων και πώς θα χρησιμοποιούν τα ελαστικά. Δεν πιστεύω πως είμαστε μακριά από το ιδανικό».

Αλλαγή σκεπτικού για τη συνέχεια

Η έλλειψη στρατηγικής στους δύο πρώτους αγώνες φαίνεται πως προβλημάτισε επιτέλους την Pirelli. O Ίζολα πιστεύει πως η επιλογή πιο μαλακών γομών ελαστικών μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα που ήθελε από την αρχή η ιταλική φίρμα.

«Σε κάποιες πίστες μπορεί να χρειαστεί να πάμε ένα βήμα πιο μαλακά και υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουμε την επιλογή. Έχουμε στείλει μια αρχική επιλογή στις ομάδες για όλη τη σεζόν, αλλά μπορούμε να την αλλάξουμε σε συμφωνία με τη FIA. Υπάρχει η δυνατότητα να μετακινηθούμε λίγο προς τη σκληρή πλευρά ή πιο πιθανό προς τη μαλακή. Αν τα μονοθέσια γίνουν πιο γρήγορα, το φορτίο στα ελαστικά θα αυξηθεί και οι επιλογές που έχουμε τώρα μπορεί να αποδειχθούν ιδανικές».

Μένει να δούμε αν τα λόγια της Pirelli θα βάλουν και πάλι στο... παιχνίδι τη στρατηγική ή αν θα μείνει για μία ακόμη φορά στα λόγια.

