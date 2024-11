Ο οδηγός της Mercedes ήταν ο ταχύτερος οδηγός και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Λας Βέγκας.

H δράση συνεχίστηκε στο GP Λας Βέγκας της Formula 1 με το FP2 διάρκειας 60 λεπτών. Οδηγοί και ομάδες είχαν στο πρόγραμμά τους προσομοιώσεις αγώνα και κατατακτηρίων, ενώ την ίδια ώρα είχαν ως στόχο να βελτιώσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους. Οι κρύες συνθήκες δεν βοήθησαν το έργο τους, όμως με κάθε πέρασμα η πρόσφυση της πίστας γινόταν ολοένα και καλύτερη.

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 ήταν ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes ήταν ταχύτατος και με το 1:33,825 στη μαλακή γόμα ελαστικών έκανε το «δύο στα δύο» την Παρασκευή στο GP Λας Βέγκας. Η W15 είναι πολύ γρήγορη και μετά από καιρό ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έχει πολλά παράπονα από τη συμπεριφορά της.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος ήταν μόλις 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Χάμιλτον. Τρίτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη W15, επιβεβαιώνοντας πως η Mercedes θα διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα αυτό το τριήμερο.

Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι στην 4η θέση, 0,280 δλ μακριά από την κορυφή. Σε εξαιρετική φόρμα είναι η Alpine έπειτα το αποτέλεσμα της Βραζιλίας, με τον Πιέρ Γκασλί να είναι στην 6η θέση, μπροστά από τον Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas. Στην 8η θέση ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ με Haas και Γιούκι Τσουνόντα με RB.

