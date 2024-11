O Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί πόλης του Λας Βέγκας.

To πολυαναμενόμενο Grand Prix Λας Βέγκας, ο 22ος αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1, ξεκίνησε με την αναγνωριστική πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Στα πρώτα 60 λεπτά του τριημέρου ομάδες και οδηγοί έπρεπε να βρουν τα πατήματά τους σε μία πίστα η οποία ήταν πολύ σκονισμένη και είχε χαμηλή πρόσφυση.

Ταχύτερος μετά το FP1 στο GP Λας Βέγκας ήταν o Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών στο τέλος της 60λεπτης διαδικασίας σημείωσε το 1:35,001 και πήρε την 1η θέση. Ο χρόνος αυτός ήταν πάνω από 2 δευτερόλεπτα πιο αργός από το χρόνο της pole position του 2023. Δεύτερος ήταν ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, με τον έτερο Βρετανό της γερμανικής ομάδας να είναι 0,396 δλ πιο αργός.

Στην 3η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, με τον Βρετανό να είναι σχεδόν 1 δευτερόλεπτο πιο αργός από τον Χάμιλτον. Πίσω του ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τη διαφορά του Μονεγάσκου από την κορυφή να είναι 1,006 δλ. Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την 5η θέση στην κατάταξη, με τη Red Bull RB20 του να υπολείπεται σημαντικά σε τελική ταχύτητα έναντι του ανταγωνισμού.

Ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη SF-24 πήρε την 6η θέση και ήταν μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin. O Όσκαρ Πιάστρι της McLaren ήταν στην 8η θέση μπροστά από τον Πιέρ Γκασλί της Alpine, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Σέργιο Πέρεζ της Red Bull.

