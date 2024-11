Οι δοκιμές του MotoGP για την επόμενη αγωνιστική σεζόν της ξεκίνησαν από τώρα και έχουμε τα πρώτα δείγματα του τι μας περιμένει.

Μόλις δύο ημέρες μετά τον μεγάλο τελικό του 2024 στην Καταλονία που ανέδειξε παγκόσμιο πρωταθλητή, οι ομάδες και οι αναβάτες του MotoGP παρέμειναν στην πίστα της Βαρκελώνης για μία ημέρα δοκιμών. Για πρώτη φορά είδαμε τις πρωτότυπες μοτοσικλέτες στην πίστα, στις οποίες θα βασιστούν αυτές οι οποίες θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα του 2025.

Πέρα από τα νέα «όπλα» των ομάδων, είδαμε για πρώτη φορά αρκετούς αναβάτες πάνω στις καινούργιες τους μοτοσικλέτες.

Το νέο ταξίδι του πρωταθλητή Χόρχε Μαρτίν

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Χόρχε Μαρτίν, έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τη μοτοσικλέτα της Aprilia, με την οποία θα υπερασπιστεί τον τίτλο του την επόμενη σεζόν.

We know you wanted to see this as much as we did! 😉



Happy #WheelieWednesday from the 2024 #MotoGP World Champ onboard the RS-GP! 🤩#MART1NATOR🦾 pic.twitter.com/FBMXol2gmW November 20, 2024

Ο Μαρτίν συνήθισε με σχετική άνεση τη νέα του μοτοσικλέτα και τα πρώτα δείγματα ήταν αρκετά θετικά. Η RS GP που χρησιμοποίησε στις δοκιμές της Καταλονίας η Aprilia είναι μία πειραματική μοτοσικλέτα και όχι αυτή με την οποία θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν.

Οι τρομακτικές στιγμές δεν έλειψαν για τον Μαρτίν, ο οποίος είχε δύο πτώσεις μέσα στην ημέρα. Στα αποτελέσματα ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν στην 11η θέση με την υψηλότερη τελική ταχύτητα που έπιασε να είναι τα 349,5 χλμ/ώρα. Στην Aprilia το 2025 θα τον πλαισιώσει ο Μάρκο Μπετζέκι.

💥 @88jorgemartin's afternoon does not start off strong



He goes down at his beloved Turn 5 👀#BarcelonaTest pic.twitter.com/U2wxj7ezO4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 19, 2024

Τα χαμόγελα δεν φεύγουν από την Ducati

Μπορεί το νούμερο 1 να αλλάζει κατασκευαστή από το 2025, ωστόσο στην Ducati παραμένουν χαρούμενοι και αισιόδοξοι για την επόμενη χρονιά. Στην πίστα της Καταλονίας οι Πέκο Μπανάια και Μαρκ Μάρκεθ, που θα αποτελέσουν το οδηγικό δίδυμο του 2025, δοκίμασαν τη νέα GP25 και είχαν μόνο καλά λόγια να πουν.

Αμφότεροι έμειναν εντυπωσιασμένοι από την ευκολία στο χειρισμό της νέας μοτοσικλέτας, ενώ ο Μπανάια είχε να πει πολύ καλά λόγια και για τον νέο κινητήρα. Σύμφωνα με τον αγωνιστικό διευθυντή της Ducati, Τζίτζι Νταλ Ίνια, η ιταλική ομάδα ακολούθησε μια συντηρητική τακτική στην εξέλιξη της νέας μοτοσικλέτας, με τα πρώτα δείγματα να είναι πάντως θετικά.

HERE WE GO THEN!



Time for @marcmarquez93 to paint the town Ducati red 🔴#BarcelonaTest pic.twitter.com/71j9skHBAZ November 19, 2024

Η Ducati είχε και τον ταχύτερο χρόνο στις δοκιμές χάρη στον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing, ο οποίος σημείωσε χρόνο στο 1:38,803.

Αισιοδοξία στην KTM

H αυστριακή ομάδα είχε μια αρκετά παραγωγική ημέρα στο Μοντμελό, με τους αναβάτες των δύο ομάδων της να κάνουν πολλούς γύρους. Για πρώτη φορά είδαμε τον Πέδρο Ακόστα πάνω στην εργοστασιακή μοτοσικλέτα, με τον Ισπανό και τον νέο του teammate, Μπραντ Μπίντερ, να δοκιμάζουν πολλές διαφορετικές αεροδυναμικές λύσεις. Ο Νοτιοαφρικανός ήταν η πρώτη KTM RC16 στην κατάταξη με την 6η θέση στα αποτελέσματα.

Ντεμπούτο με την αυστριακή μοτοσικλέτα έκαναν οι Μάβερικ Βινιάλες και Ενέα Μπαστιανίνι. Οι δύο αναβάτες θα οδηγούν από το 2025 για λογαριασμό της Tech3, με τους δύο να έχουν πολύ διαφορετικές ημέρες. Ο Βινιάλες ένιωσε άνετος από την πρώτη στιγμή πάνω στη μοτοσικλέτα, ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τον Μπαστιανίνι. Ο Ιταλός είχε μία άσχημη πτώση, στην οποία η νέα του KTM διαλύθηκε ολοσχερώς.

Όσον αφορά την απόδοση της RC16 του 2025 οι εργοστασιακοί αναβάτες ήταν ευχαριστημένοι, με τον Ακόστα να ζητά επιπλέον ταχύτητα στο πρώτο χειμερινό τεστ που θα γίνει στη Μαλαισία.

A close look at @Bestia23's nasty crash 💥



Glad to see the Italian is OK whilst the bike took the bigger hit 👍😮#BarcelonaTest pic.twitter.com/ITlApZ6XNM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 19, 2024

Η Yamaha συνεχίζει τα βήματα προς τα εμπρός

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό σημείωσε τη 2η ταχύτερη επίδοση στις δοκιμές της Βαρκελώνης και έδειξε να είναι πολύ γρήγορος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η Yamaha είχε πολλά νέα εξαρτήματα ενόψει 2025 και για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια είχε στη διάθεσή της τέσσερις μοτοσικλέτες.

Από την επόμενη σεζόν η Pramac Racing με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής ο Χόρχε Μαρτίν θα χρησιμοποιεί μοτοσικλέτες της ιαπωνικής μάρκας. Οδηγοί της θα είναι οι Τζακ Μίλερ και Μιγκέλ Ολιβέρια, με τον Πορτογάλο να έχει μόνο καλά λόγια να πει για τη νέα Μ1, καθώς του φάνηκε ιδιαίτερα φιλική στη χρήση.

Η Yamaha ευελπιστεί με την M1 του 2025 να χτίσει γερές βάσεις ώστε να επιστρέψει στην κορυφή του MotoGP ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για τη μετάβαση στον V4 κινητήρα.

Ο προβληματισμός συνεχίζεται στη Honda

Παρά τις βλέψεις της για ακόμα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, στη Honda ενδεχομένως να βρήκαν έναν τοίχο μπροστά τους. Ο Τζοάν Μιρ δεν ήταν χαρούμενος με τη μοτοσικλέτα που είχε στα χέρια και χαρακτήρισε την ημέρα δοκιμών του ως «μη παραγωγική».

That's the sun set on all the (public) track action in 2024 🌅 pic.twitter.com/YKpJCo6ycQ — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) November 19, 2024

Ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής του 2020 παραδέχθηκε πως η Honda δεν είχε μαζί της νέα εξαρτήματα στις δοκιμές της Βαρκελώνης. Αντιθέτως, αποκάλυψε πως οτιδήποτε καινούργιο παρουσιάσει η Honda θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά σε ιδιωτικές δοκιμές στη Χερέθ της Ισπανίας.

Για την ιστορία στις δοκιμές ο Ζοάν Ζαρκό ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Honda παίρνοντας τη 10η θέση. Ντεμπούτο με τη μοτοσικλέτα της Honda έκανε και ο Αλέιξ Εσπαργκαρό, ο οποίος θα έχει το ρόλο του δοκιμαστή της ιαπωνικής ομάδας.

Starting things up... pic.twitter.com/kxUtKQjPkV — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) November 19, 2024

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP για το 2025 ξεκινάει στις 2 Μαρτίου με το Grand Prix Ταϊλάνδης.

Αποτελέσματα Δοκιμών Βαρκελώνης

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com