Έκανε το καθήκον του και πλέον εναποθέτει τις ελπίδες του για το φετινό πρωτάθλημα στην ατυχία των αντιπάλων του.

Με μία άνετη και επιβλητική εμφάνιση, ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε για δεύτερη φορά στο Grand Prix Λας Βέγκας. Ο Ολλανδός πήρε την πρωτοπορία στην εκκίνηση, δεν κοίταξε ποτέ πίσω και έφτασε στην έκτη του φετινή νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, έμεινε «ζωντανός» στη μάχη για το φετινό τίτλο της Formula 1.

MAX VERSTAPPEN WINS IN LAS VEGAS! 👏🏆



He takes his second victory on the Strip in dominant style! 💪#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/y2MEBqEo4y — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Όλα πήγαν καλά

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Φερστάπεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος. Ο Ολλανδός στάθηκε στην ταχύτητα της RB21 και τον τρόπο που χειρίστηκε τα ελαστικά

«Ήταν καλός αγώνας. Δεν ξέραμε τι θα γίνει με τα ελαστικά στον αγώνα. Όλοι δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό και να πιέσουν. Όλα δούλεψαν καλά, συνήθως δεν είμαστε καλοί με τα ελαστικά. Ξεκλείδωσα ρυθμό και κατάφερα να μείνω μπροστά. Το μονοθέσιο ήταν πάρα πολύ καλό, δούλεψε στα μέτρα μου και στο τέλος είχα μεγάλη διαφορά. Ένιωσα άνετος και δεν έφθειρα τα ελαστικά», είπε.

Τι γίνεται τώρα με το πρωτάθλημα;

Όπως είναι λογικό, η συζήτηση πήγε γύρω και από το θέμα του τίτλου στους οδηγούς. Ο Φερστάπεν ξέρει πως η σωστή προσέγγιση είναι να κοιτάζει κάθε αγώνα ξεχωριστά.

«Η καλύτερη προσέγγιση είναι βλέπουμε το πρωτάθλημα αγώνα με τον αγώνα. Η διαφορά είναι ακόμα πολύ μεγάλη, αλλά πάντα προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματά μας. Κάθε τριήμερο προσπαθούμε να κερδίσουμε τον αγώνα και στο Άμπου Ντάμπι θα δούμε που θα είμαστε. Είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα φέτος, αλλά πολλές όμορφες στιγμές. Πήραμε μαθήματα για την επόμενη χρονιά. Πρέπει να βελτιωθούμε ώστε να είμαστε δυνατοί από την αρχή της χρονιάς. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον επόμενο αγώνα», ανέφερε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.