Σε μεγάλους μπελάδες και οι δύο οδηγοί της βρετανικής ομάδας, με τις επιπτώσεις να είναι τεράστιες στη μάχη του τίτλου οδηγών της Formula 1.

Ραγδαίες εξελίξεις στον κόσμο της Formula 1, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να είναι αντιμέτωποι με την πιθανότητα αποκλεισμού από το GP Λας Βέγκας. Μετά τον τερματισμό τα δύο μονοθέσια της βρετανικής ομάδας έμειναν στο γκαράζ, με τους έφορους της FIA να κάνουν ελέγχους νομιμότητας στις δύο MCL39.

Μάλιστα, το προσωπικό της McLaren προσπάθησε να κλείσει το οπτικό πεδίο σε όσους ήταν κοντά στο γκαράζ.

Δύο ώρες μετά το πέσιμο της καρό σημαίας η FIA ανακοίνωσε πως και τα δύο μονοθέσια της βρετανικής ομάδας είναι υπό έρευνα. Όπως αναφέρει το επίσημο έγγραφο:

«To πάχος της σανίδας στο δάπεδο των μονοθεσίων ήταν μικρότερο από 9 χιλιοστά όπως προβλέπει ο κανονισμός».

Αυτή η εξέλιξη δεν αποκλείεται να αλλάξει όχι μόνο το αποτέλεσμα του αγώνα αλλά και την εικόνα του πρωταθλήματος. Τέτοιες τεχνικές παραβάσεις τιμωρούνται με αποκλεισμό από τα αποτελέσματα, εφόσον η ομάδα κριθεί ένοχη από τους αγωνοδίκες.

Στο GP Κίνας είδαμε τόσο τους οδηγούς της Ferrari και τον Πιέρ Γκασλί της Alpine να αποκλείονται από τα αποτελέσματα για έντονη φθορά στη σανίδα του δαπέδου.