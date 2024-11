Με μία ξεχωριστή εμφάνιση θα πάρει μέρος στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 στο Λας Βέγκας η Alpine.

H Formula 1 ετοιμάζεται για το Grand Prix Λας Βέγκας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 22-24 Νοεμβρίου. Ο 22ος αγώνας της φετινής σεζόν είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το σπορ, μιας και πρόκειται για τον πιο πολυδιαφημισμένο από το αγωνιστικό πρόγραμμα.

Λόγω της σημασίας του Grand Prix και τον αντίκτυπο που έχει στον κόσμο των αγώνων ταχύτητας και όχι μόνο, οι ομάδες της Formula 1 αντιμετωπίζουν διαφορετικά το τριήμερο στο Λας Βέγκας. Ο αγώνας είναι μια μεγάλη ευκαιρία να τον εκμεταλλευτούν εμπορικά και η πρώτη ομάδα που αποκάλυψε τον ειδικό της χρωματισμό για το Βέγκας ήταν η Sauber.

Σειρά τώρα έχει η Alpine, η οποία παρουσίασε το ροζ χρωματισμό τον οποίο θα έχει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θέλοντας να «παίξει» και με τις λέξεις αποκάλυψε το νέο της livery με την ταμπέλα «Alpink». Μάλιστα, όπως επιβεβαίωσε η γαλλική ομάδα, θα αγωνιστεί με αυτά τα χρώματα τόσο στο GP Λας Βέγκας όσο και στα GP Κατάρ και Άμπου Ντάμπι.

