H ελβετική ομάδα θα παρουσιαστεί με διαφορετικό χρωματισμό στον αγώνα του Λας Βέγκας και ευελπιστεί να κατακτήσει τους πρώτους της βαθμούς στη σεζόν.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 ετοιμάζεται για το Grand Prix Λας Βέγκας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 22-24 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τον 22ο αγώνα της φετινής αγωνιστικής σεζόν ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη του τελευταίου triple-header της φετινής χρονιάς.

Στον αγώνα του Λας Βέγκας θα δούμε την ομάδα της Sauber με μία διαφορετική εμφάνιση. Η ελβετική ομάδα θα έχει νέο χρωματισμό στους δρόμους της πόλης του τζόγου θέλοντας να εκμεταλλευτεί και εμπορικά το Grand Prix.

Η C44 θα πάρει μέρος στο αγωνιστικό τριήμερο έχοντας πράσινες φλόγες θυμίζοντας μινιατούρα των Hotwheels. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Sauber ο χρωματισμός: «Είναι συμβολισμός του αταλάντευτου πνεύματος της ομάδας, δεν τα παρατάει μέχρι το τέλος, όποιες προκλήσεις κι αν είναι μπροστά της. Όπως οι φλόγες τρεμοπαίζουν και φλέγονται ασταμάτητα, η φλογερή μας αποφασιστικότητα καίει φωτεινά σε κάθε γύρο».

The cards have been dealt… we’re bringing the heat in Vegas 💚🔥 pic.twitter.com/xOE4Dg5pM1