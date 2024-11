Η γαλλική ομάδα επισημοποίησε τη συνεργασία της με τον γερμανικό κολοσσό και στη νέα εποχή της Formula 1 θα απωλέσει το εργοστασιακό της στάτους.

Η Alpine F1 Team θα μπει σε μία νέα τροχιά από την αγωνιστική σεζόν του 2026. Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την πολυετή συνεργασία της με τη Mercedes-AMG High Performance Powertrains για τη χρήση των μονάδων ισχύος της.

Το 2024 αποδείχθηκε μια πολύ σημαντική χρονιά για την ιστορία της ομάδας του Ένστον, καθώς η μητρική εταιρεία Renault αποφάσισε να εγκαταλείψει το εργοστασιακό πρόγραμμα κινητήρων. Έτσι από το 2026, τη σεζόν που θα αλλάξουν πλήρως οι τεχνικοί κανονισμοί όπως και των μονάδων ισχύος, η Alpine θα γίνει πελατειακή ομάδα της Mercedes.

H συμφωνία των δύο πλευρών θα έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι το 2030. Η Alpine θα χρησιμοποιεί τόσο τις μονάδες ισχύος της Mercedes όσο και το κιβώτιο των Γερμανών, όπως ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

Team Statement



BWT Alpine Formula One Team and Mercedes-Benz sign Power Unit and Gearbox agreements. pic.twitter.com/ucLBR70kK9