Στον αγώνα της Βραζιλίας η Alpine κατέκτησε ένα υπερπολύτιμο αποτέλεσμα που αλλάζει όχι μόνο τη φετινή σεζόν αλλά και το μέλλον της.

Από την Παρασκευή οι εξελίξεις στο Grand Prix Βραζιλίας μας προϊδέαζαν για έναν ανατρεπτικό αγώνα όπου οι προβλέψεις ήταν απαγορευτικές. Πριν την εκκίνηση των 71 γύρων κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει πως στο βάθρο θα ανέβαινε ο οδηγός που εκκίνησε από τη 17η θέση και δίπλα του θα ήταν οι Έστεμπαν Οκόν και Πιέρ Γκασλί της Alpine.

To αποτέλεσμα της γαλλικής ομάδας προκάλεσε σοκ, ειδικά αν αναλογιστούμε πως στον πρώτο αγώνα του 2024 στο Μπαχρέιν οι Οκόν και Γκασλί τερμάτισαν στις δύο τελευταίες θέσεις. Το μονοθέσιο ήταν αργό, υπέρβαρο και πολύ δύσκολο στην οδήγηση. Όμως στην Alpine απέδειξαν πως μπορούν να κάνουν καλή δουλειά ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την οποιαδήποτε περίσταση και να πάρουν ένα διπλό βάθρο.

Για να επιτευχθεί αυτό το… μαγικό 2-3 έπρεπε η τύχη και η τόλμη να είναι με το μέρος της Alpine. Οι Οκόν και Γκασλί δεν είχαν μπει για αλλαγή ελαστικών όταν εμφανίστηκε η κόκκινη σημαία μετά το ατύχημα του Φράνκο Κολαπίντο και διεκόπη ο αγώνας. Αυτό επέτρεψε στους δύο οδηγούς να κερδίσουν θέσεις τις οποίες κράτησαν επάξια.

Η συνολική βαθμολογική συγκομιδή των Οκόν και Γκασλί στη Βραζιλία (σ.σ. GP και Σπριντ) ήταν 33 βαθμοί. Αυτό το αποτέλεσμα εκτόξευσε την Alpine από την 9η θέση στην 6η στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Μέσα σε έναν αγώνα, η ομάδα που ήταν με διαφορά η πιο αργή του grid στο ξεκίνημα της σεζόν, πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές μέσα στο 2024, ξεπέρασε τις Williams, RB και Haas.

Take a bow, Esteban and Pierre 👏👏 #F1 #BrazilGP @AlpineF1Team pic.twitter.com/PaB59BftI2

Εφόσον μείνει σε αυτή τη θέση στο τέλος της σεζόν θα έχει τεράστιο όφελος για την Alpine. Οι ομάδες της Formula 1 εισπράττουν κάθε χρόνο χρηματικό έπαθλο για τη θέση την οποία κατακτούν στο πρωτάθλημα κατασκευαστών την προηγούμενη σεζόν. Όσο πιο ψηλά είναι μια ομάδα τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το ποσό.

Η διαφορά στο χρηματικό έπαθλο μεταξύ της 6ης και της 9ης θέσης είναι 30 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, την εξέλιξη του μονοθεσίου και άλλους τομείς που απαιτούνται από μία ομάδα της Formula 1.

THIS IS WHAT IT MEANS 🥳🥳🥳 pic.twitter.com/SHqYLKkoD3