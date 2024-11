Το τελευταίο GP της σεζόν θα είναι ένας αγώνας με μήνυμα αλληλεγγύης για την Κοινότητα της Βαλένθια.

Το Circuit de Barcelona-Catalunya θα φιλοξενήσει τον επίλογο της σεζόν του 2024 για το MotoGP, καθώς η Βαρκελώνη αναλαμβάνει τον τελικό της χρονιάς στις 15-17 Νοεμβρίου, στις ίδιες ημερομηνίες δηλαδή που ήταν αρχικά προγραμματισμένος στη Βαλένθια. Ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς μεταφέρθηκε λόγω των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή.

#MotoGP can confirm the 2024 curtain closer will be held in Barcelona from the 15th to the 17th of November 📅



The Grand Prix will be held in solidarity with the Community of Valencia#SolidarityGP 🏁 | #RacingForValencia pic.twitter.com/RcatXjRsbG