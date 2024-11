«Αντί να τρέξουμε στη Βαλένθια, θα τρέξουμε για τη Βαλένθια», αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών.

Οι τραγικές συνέπειες της κακοκαιρίας στη Βαλένθια, που άφησε πίσω της εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους και ανυπολόγιστες καταστροφές, επηρέασε αναπόφευκτα και τον τελευταίο αγώνα της σεζόν στο MotoGP, που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το 3ήμερο 15-17 Νοεμβρίου στο Σιρκουί Ρικάρντο Τόρμο.

Οι διοργανωτές του αγώνα, σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές πήραν την απολύτως λογική και αναμενόμενη απόφαση να μην πραγματοποιηθεί ο αγώνας στην περιοχή που χτυπήθηκε τόσο σκληρά. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία, οι διοργανωτές δήλωσαν ότι οι ανάγκες αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών έχουν απόλυτη προτεραιότητα και δεσμεύτηκαν να μην τις επιβαρύνουν με τη διεξαγωγή του αγώνα.

Σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και την πίστα, το MotoGP κατέληξε ότι η διεξαγωγή του Grand Prix σε νέα ημερομηνία δεν θα προσφέρει το αναμενόμενο όφελος χωρίς να αποσπάσει πόρους από την αποκατάσταση. Αντ' αυτού, το πρωτάθλημα αποφάσισε να προσφέρει ανθρωπιστική υποστήριξη, δεσμευόμενο να κατευθύνει οικονομικούς πόρους και βοήθεια για την περιοχή.

