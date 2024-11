Η φετινή σεζόν του WEC ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα δραματικό τρόπο και δύο κατασκευαστές να μοιράζονται τους τίτλους στην κατηγορία Hypercar.

Οι 8 Ώρες του Μπαχρέιν, ο όγδοος και τελευταίος αγώνας του WEC για το 2024, ήταν ένας εκ των καλύτερων της σεζόν. Στην έρημο του Σακχίρ 36 αγωνιστικά αυτοκίνητα σε δύο κατηγορίες έδωσαν μία πολύ δύσκολη μάχη, την οποία μόλις δύο θα μπορούσαν να κερδίσουν.

Ο αγώνας ήταν γεμάτος ανατροπές, παρεμβάσεις του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, τρομερές μάχες ρόδα με ρόδα και στρατηγικές οι οποίες άλλαζαν συνεχώς τη ροή. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως μέχρι και την τελευταία ώρα ήταν άγνωστο ποιος είχε το πάνω χέρι στη διεκδίκηση της νίκης.

This is it: WINNER TAKES ALL❗️



Toyota and Porsche are neck and neck for the Manufacturers' World Championship!!



Whoever wins the race will take the title. 😱



Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu.#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/QtYgFlbcTp — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 2, 2024

Εν τέλει η ομάδα που διέπρεψε ήταν η Toyota Gazoo Racing στην κορυφαία κατηγορία Hypercar η οποία κέρδισε τις 8 Ώρες του Μπαχρέιν. Οι Σεμπαστιέν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα έκαναν ένα μικρό θαύμα πίσω από το τιμόνι του #8 Toyota GR010 και έφτασαν στη δεύτερη φετινή τους νίκη. Ο βαθμός δυσκολίας του εγχειρήματος ήταν τεράστιος, μιας και 2 ώρες πριν το τέλος του αγώνα το πλήρωμα ήταν εκτός 10άδας. Όμως με θαυμάσια στρατηγική και διαχείριση ελαστικών έφτασαν σε μία επική νίκη.

Το αποτέλεσμα αυτό ήταν καθοριστικής σημασίας για την Toyota, η οποία κέρδισε το πρωτάθλημα κατασκευαστών προσπερνώντας την Porsche στη βαθμολογία για μόλις 2 βαθμούς. Η ιαπωνική ομάδα είχε τη δυνατότητα να πάρει και το πρωτάθλημα οδηγών με το #7 GR010, ωστόσο το αγωνιστικό πρωτότυπο εγκατέλειψε έπειτα από πρόβλημα στην αντλία καυσίμου.

Παρά την ήττα στους κατασκευαστές η Porsche Penske Motorsport κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών με τη #6 963. Πρωταθλητές για το 2024 αναδείχθηκαν οι Κέβιν Έστρε, Λόρενς Βανθούρ και Αντρέ Λότερερ. Το πλήρωμα ήθελε ως χειρότερο αποτέλεσμα την 9η θέση στο Μπαχρέιν, ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμεναν και τερμάτισαν εκτός βαθμών. Για καλή τους τύχη οι άμεσοι αντίπαλοί τους είχαν επίσης προβλήματα.

PORSCHE N.6 DRIVERS ARE CHAMPIONS OF THE WORLD.



Kévin Estre

André Lotterer

Laurens Vanthoor #WEC #8HBahrain #Porsche pic.twitter.com/C4PNDCOYy9 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 2, 2024

Για την ιστορία η #5 Porsche των Φρεντ Μακοβιέκι, Μάικλ Κρίστενσεν και Ματ Κάμπελ τερμάτισε στη 2η θέση έπειτα από ποινή της #51 Ferrari 499P. Το βάθρο συμπλήρωσε το #93 Peugeot 9X8, δίνοντας το πρώτο βάθρο στη γαλλική ομάδα στο 2024 έπειτα από ένα δύσκολο ξεκίνημα. Η γαλλική ομάδα όπως και η Ferrari είχε εξαιρετική στρατηγική και κατάφερε να κερδίσει πέντε θέσεις την τελευταία ώρα του αγώνα και έδωσε μεγάλη μάχη με την Alpine για την τελευταία θέση του βάθρου.

Every. second. counts.



This season finale is going down to the wire!! 😳



Watch LIVE on https://t.co/IPZa0nvsLu.

#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/sH1EjrCoUE — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 2, 2024

Στον τελευταίο αγώνα του 2024 είχαμε 6 διαφορετικούς κατασκευαστές στις 6 πρώτες θέσεις της κατάταξης του αγώνα δείχνοντας το επίπεδο ανταγωνισμού και δυναμικής των ομάδων. Εάν συμπεριλάβουμε και τη #51 Ferrari τότε 7 διαφορετικοί κατασκευαστές θα είχαν πάρει τις 7 πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Στην κατηγορία LMGT3, η AF-Corse πήρε τη νίκη με τη #55 Ferrari 296 GT3 των Φρεντ Χεριό, Αλέσιο Ροβέρα και Σάιμον Μαν. Στη 2η θέση έπειτα από μεγάλη μάχη τερμάτισε η #81 Corvette της TF-Sport. Το βάθρο συμπλήρωσε η #82 Corvette, με το αγωνιστικό να ανακάμπτει έπειτα από ποινή διέλευσης για επαφή με το #8 Toyota (που κέρδισε τον αγώνα).

Στην κατηγορία πρωταθλητές αναδείχθηκαν οι Άλεξ Μαλίκιν, Τζοέλ Στουρμ και Κλάους Μπάκλερ, οι οποίοι οδήγησαν τη #92 Porsche 911 GT3. Στο πρωτάθλημα ομάδων η Manthey PureRX κατέκτησε τον τίτλο για το 2024.

Το WEC επιστρέφει το 2025 με πρώτο αγώνα να είναι τα 1000 Χιλιόμετρα του Κατάρ στις 24-25 Φεβρουαρίου.

Αποτελέσματα 8 Ώρες Μπαχρέιν

Φωτογραφίες: Toyota