Ο Αυστριακός έβαλε τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να ψάχνει αντικαταστάτη του οδηγού του ενόψει της επόμενης σεζόν της Formula 1.

O Κίμι Αντονέλι διανύει την πρώτη του σεζόν στη Formula 1 η οποία είναι τουλάχιστον επεισοδιακή. Ο Ιταλός έχει δείξει ορισμένα εξαιρετικά δείγματα ταχύτητας, όπως επίσης και έλλειψης σταθερότητας λόγω της ελάχιστης εμπειρίας του.

Επιπλέον δεν έχει ούτε την τύχη με το μέρος του. Ορισμένα κακά αποτελέσματα προήλθαν από έλλειψη αξιοπιστίας ή συμβάντων στην πίστα με άλλους οδηγούς.

The heat. The humidity. The walls 🥵 A true driver's challenge. George, Kimi and @PET_Motorsports preview the #SingaporeGP 💚 pic.twitter.com/yLsUxG2cgL — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 1, 2025

Ο Βολφ αρνείται κάθε φήμη για τον Αντονέλι

Τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορούν ψίθυροι πως η Mercedes εξετάζει τον πιθανό δανεισμό του Αντονέλι σε άλλη ομάδα ώστε να αποκτήσει εμπειρία με λιγότερη πίεση όπως αυτή που του ασκείται τώρα. Δύο πιθανοί προορισμοί ήταν οι Williams και Alpine, όμως όλα δείχνουν πως ο 18χρονος θα μείνει και το 2026 στη γερμανική ομάδα.

Μιλώντας στο Sky Italia, o επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, ξεκαθάρισε την κατάσταση: «Οι φήμες για Alpine και Williams είναι εντελώς ανοησίες. Θα μείνει εδώ το 2026 — 100%».

Ready to go under the lights.



This weekend we're racing in Singapore ☀️➡️🌙



🎨 x @amirmrzae pic.twitter.com/1jLbc6JeB9 October 1, 2025

Η εξελίξεις στο παρασκήνιο

Στο παρασκήνιο, το θέμα των συμβολαίων παραμένει ανοιχτό: τόσο ο Τζορτζ Ράσελ όσο και ο Κίμι Αντονέλι έχουν συμβόλαια που λήγουν στο τέλος της σεζόν, με τη Mercedes ωστόσο να δείχνει πρόθεση να διατηρήσει και τους δύο οδηγούς στο ρόστερ της. Η διοίκηση της ομάδας έχει επανειλημμένα τονίσει ότι προτεραιότητά της είναι η σταθερότητα ενόψει της κρίσιμης μετάβασης στους κανονισμούς του 2026.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι φήμες περί ενδιαφέροντος της Alpine έχουν ξεκαθαριστεί από τα εσωτερικά της ομάδας: οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι ο Φλάβιο Μπριατόρε και η Alpine περιορίζουν πλέον την αναζήτησή τους για το 2026 σε εσωτερικές επιλογές (Φράνκο Κολαπίντο και Πολ Άρον) και όχι στην προσέλκυση ονομάτων από άλλες ομάδες όπως είχε κυκλοφορήσει παλαιότερα.



Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της