Η FIA κήρυξε το Grand Prix Σιγκαπούρης της Formula 1 ως αγώνα καύσωνα για, ενεργοποιώντας το νέο σύστημα ψύξης οδηγών, το οποίο δεν έχουν δοκιμάσει όλοι οι οδηγοί.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στη Μαρίνα Μπέι, η FIA ανακοίνωσε ότι το Grand Prix Σιγκαπούρης θα διεξαχθεί υπό καθεστώς καύσωνα, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν θερμοκρασίες πάνω από 31°C. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό που εφαρμόζεται από φέτος, οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να τοποθετήσουν το ειδικό σύστημα ψύξης οδηγού στα μονοθέσια.

Το νέο σύστημα ψύξης των οδηγών

Το σύστημα περιλαμβάνει πολλαπλά μέτρα με στόχο τη μείωση της θερμοκρασίας στο cockpit των μονοθεσίων:

ειδικό γιλέκο ψύξης με υγρό που κυκλοφορεί μέσω σωληνώσεων

αντλία και σωληνώσεις στο εμπρός μέρος του μονοθεσίου

καθώς και μια θερμική μονάδα που παράγει την ψύξη.

Η αλλαγή αυτή ήρθε ως απάντηση στις ακραίες συνθήκες του GP Κατάρ το 2023, όπου αρκετοί οδηγοί χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, με τον Έστεμπαν Οκόν να παραδέχεται ότι έκανε εμετό μέσα στο κράνος του. Ο Λανς Στρολ της Aston Martin σε εκείνον τον αγώνα παραδέχθηκε πως έχανε τις αισθήσεις του σε ορισμένες στροφές υψηλής ταχύτητας.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά της σεζόν, καθώς ωθεί τους οδηγούς στα άκρα από πλευράςσωματικής καταπώνισης. Το 2024 οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ αποσύρθηκαν από τις συνεντεύξεις στη μεικτή ζώνη μετά το Grand Prix «οριακής θερμοπληξίας».

Οι οδηγοί αποφασίζουν για τα γιλέκα

Παρά την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου, η χρήση του γιλέκου ψύξης παραμένει προαιρετική, αφού ορισμένοι οδηγοί εξέφρασαν ανησυχίες για το βάρος, τις καλωδιώσεις και την άνεση μέσα στο στενό cockpit. Όσοι αρνηθούν να το φορέσουν, θα πρέπει να μεταφέρουν πρόσθετο βάρος 0,5 κιλών στο cockpit, ώστε να αντισταθμίζεται το βάρος του εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το Άρθρο 26.19 των αγωνιστικών κανονισμών της Formula 1:

«Οποιοσδήποτε οδηγός μπορεί να επιλέξει να μην φορέσει τα προσωπικά είδη που αποτελούν μέρος του Driver Cooling System. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος πρέπει να είναι τοποθετημένα και η διαφορά μάζας να καλύπτεται με επιπλέον βάρος 0,5kg στο μονοθέσιο».

Η εμπειρία του Ράσελ με το σύστημα ψύξης

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο πρώτος που δοκίμασε το σύστημα ψύξης στο Grand Prix του Μπαχρέιν και έμεινε ικανοποιημένος:

«Είναι καλό. Το θετικό είναι ότι ως ομάδα προσπαθούμε να καινοτομήσουμε και να προηγούμαστε των εξελίξεων. Όταν άνοιξα τη ροή με το δροσερό νερό, η θερμοκρασία ήταν περίπου 16°C γύρω από το σώμα μου, κάτι που νιώθεις αμέσως όταν το cockpit ξεπερνά τους 50°C. Φυσικά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά μέχρι τώρα όλα λειτουργούν σωστά».

