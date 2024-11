Με έναν αλλόκοτο τρόπο ολοκληρώθηκε ο αγώνας της Moto2 στη Μαλαισία με έναν αναβάτη να χάνει θέση στο βάθρο έπειτα από ένα ασυνήθιστο λάθος.

Ο Τζέικ Ντίξον ήταν για τους λάθους λόγους ο αναβάτης του αγώνα της Moto2 στη Μαλαισία. Ο Βρετανός εκκίνησε από τη 12η θέση στον υποστηρικτικό αγώνα του MotoGP, κι έπειτα από μία πολύ καλή εμφάνιση γεμάτη προσπεράσματα ήταν σε θέση βάθρου.

Ωστόσο το μεγάλο λάθος ήρθε στον τελευταίο γύρο. Ο Ντίξον είχε υπολογίσει λάθος τους γύρους και νόμιζε πως ο αγώνας είχε τελειώσει, ενώ οι υπόλοιποι αναβάτες συνέχισαν κανονικά τον αγώνα τους. Ως αποτέλεσμα αυτή η γκάφα τον έριξε εκτός βάθρου τον αναβάτη της CFMoto Aspar και τερμάτισε στην 4η θέση.

A podium losing mistake! 🤯@jakedixonracing miscounted the laps and slowed down as he thought the race had finished but there was still one lap to go! 😱#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/dqikPDsjJL