Ο Χόρχε Μαρτίν πήρε αποφασιστικό πλεονέκτημα στη μάχη του τίτλου μετά τη νίκη του στο Σπριντ και την πτώση του Μπανάια στη Σεπάνγκ.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Μαλαισίας, του προτελευταίου αγώνα της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP αποδείχτηκε κομβικός για την εξέλιξη της μάχης του φετινού τίτλου. Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati πήρε τη νίκη στον αγώνα των 10 γύρων, που η σημασία της όμως γίνεται σημαντικά μεγαλύτερη μετά την πτώση του Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo.

MASTERFUL MARTINATOR! 🦾@88jorgemartin wins the #TissotSprint in Sepang and extends his lead to 29 POINTS! 🚀#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/UlCwPB8kxF