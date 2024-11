Ηθικές αντιδράσεις από τον διεκδικητή του τίτλου καθώς παραμένει αβέβαιο αν ο τελευταίος αγώνας της σεζόν θα διεξαχθεί στη Βαλένθια.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής MotoGP, Φραντσέσκο Μπανάια, εξέφρασε την πρόθεσή του να μποϊκοτάρει τον τελευταίο αγώνα της σεζόν αν διεξαχθεί στη Βαλένθια, η οποία έχει πληγεί σφοδρά από πρόσφατες πλημμύρες. Ο Ιταλός αναβάτης της εργοστασιακής Ducati, ο οποίος διεκδικεί έναν τρίτο συνεχόμενο τίτλο, δήλωσε πως δεν είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει σε έναν αγώνα που διεξάγεται σε μια περιοχή όπου έχουν σημειωθεί μεγάλες απώλειες και καταστροφές.

«Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να χάσω τον τίτλο, δεν είμαι πρόθυμος να αγωνιστώ στη Βαλένθια. Ελπίζω να λάβουν υπόψη τους την ηθική διάσταση της κατάστασης και να κατανοήσουν πως, με βάση τα γεγονότα, δεν είναι η σωστή κίνηση», δήλωσε ο Μπανάια, ο οποίος βρίσκεται 17 πόντους πίσω από τον πρωτοπόρο Χόρχε Μαρτίν πριν από τον προτελευταίο αγώνα στη Μαλαισία.

