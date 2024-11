Οι οδηγοί της Formula 1 απέτισαν φόρο τιμής στον θρύλο της Formula 1 την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στην πίστα του Ιντερλάγκος.

Λίγο προτού ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Βραζιλίας, οι οδηγοί είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν για πρώτη φορά μέσα σε ένα γιγαντιαίο κράνος του Άιρτον Σένα. Την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου, 16 οδηγοί τίμησαν τη μνήμη του Βραζιλιάνου θρύλου που έφυγε από τη ζωή πριν από 30 χρόνια.

Το τεράστιο κράνος replica του Σένα στήθηκε μετά το σικέιν των στροφών 1 και 2 στην πίστα του Ιντερλάγκος που φέρει το όνομά του. Πρόκειται για μία προωθητική ενέργεια που διοργάνωσε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, Σεμπάστιαν Φέτελ, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτή δεν θα είναι η μόνη στιγμή που θα τιμηθεί η μνήμη του Άιρτον Σένα στο πλαίσιο του αγώνα της Formula 1. To Σάββατο, 2 Οκτωβρίου, ο Λιούις Χάμιλτον θα οδηγήσει το μονοθέσιο του Βραζιλιάνου θρύλου με το οποίο αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 1990.

Το κράνος του Σένα κατασκευάστηκε από ανακυκλωμένα υλικά και πάνω γράφει «Forever Senna». Το μέγεθός του είναι τόσο μεγάλο που χώρεσε μέσα και τους 16 οδηγούς που βρέθηκαν στο σημείο. Αυτοί ήταν οι: Άλεξ Άλμπον, Τζορτζ Ράσελ, Φράνκο Κολαπίντο, Λάντο Νόρις, Λιούις Χάμιλτον, Κάρλος Σάινθ, Έστεμπαν Οκόν, Σαρλ Λεκλέρ, Πιέρ Γκασλί, Ζου Γκουανγιού, Βάλτερι Μπότας, Γιούκι Τσουνόντα, Όσκαρ Πιάστρι, Λανς Στρολ και Φελίπε Ντρούγκοβιτς. Μαζί τους ήταν και ο Σεμπάστιαν Φέτελ.

