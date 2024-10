Η αγάπη του Λούις Χάμιλτον για τη Βραζιλία και τον θρυλικό της οδηγό της Formula 1 είναι γνωστή.

Κάθε χρόνο το Grand Prix Βραζιλίας είναι ο δεύτερος «εντός έδρας αγώνας» του Λούις Χάμιλτον μετά το Σίλβερστον. Η αγάπη του επτάκις πρωταθλητή της Formula 1 για τη χώρα αλλά και τον Άιρτον Σένα είναι γνωστή και δεν... ξεθωριάζει όσα χρόνια και αν περάσουν.

Άλλωστε ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 έχει γίνει επίτιμος πολίτης της Βραζιλίας. Ο φετινός αγώνας θα είναι όμως ιδιαίτερος για τον Χάμιλτον, καθώς το Σάββατο - μετά τον αγώνα Σπριντ και τις κατατακτήριες δοκιμές - θα οδηγήσει στην πίστα του Ιντερλάγκος την McLaren MP4/5B με την οποία ο Σένα στέφθηκε πρωταθλητής το 1990!

Lewis Hamilton will honor Ayrton Senna by driving his 1990 McLaren following the Sprint race and Qualifying on Saturday 🇧🇷 pic.twitter.com/VSVBERbCI5