Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο της Formula 1 δίχως διακοπή, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τη Βραζιλία και την πίστα του Ιντερλάγκος.

Μόλις τέσσερις αγώνες απομένουν για την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1. Η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ετοιμάζεται για το Grand Prix Βραζιλίας το τριήμερο 1-3 Νοεμβρίου στην πίστα του Ιντερλάγκος. Πρόκειται για τον 21ος αγώνα του 2024, ο οποίος ολοκληρώνει ένα πολύ απαιτητικό triple-header για ομάδες και οδηγούς. Στο GP Βραζιλίας θα πραγματοποιηθεί επίσης ο πέμπτος από τους έξι Αγώνες Σπριντ της σεζόν.

Το πρώτο Grand Prix Βραζιλίας πραγματοποιήθηκε το 1973, με μόλις δύο πίστες να έχουν φιλοξενήσει αγώνα της F1, με τη δεύτερη να είναι στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Το Ιντερλάγκος επέστρεψε στο πρόγραμμα το 1990 στη σημερινή του μορφή. Έχει μήκος 4.309 μέτρα και αποτελείται από 15 στροφές. O Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 24 γύρους. Την Κυριακή στο GP οι οδηγοί θα καλύψουν 71 γύρους.

Νικητής το 2023 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Τις περισσότερες νίκες στο GP Βραζιλίας τις έχει ο Αλέν Προστ με 6 στο σύνολο. Το ρεκόρ πίστας ανήκει στον Βάλτερι Μπότας από το 2018 με το 1:10,540.

Το Grand Prix Μεξικού αποδείχθηκε καλύτερο από όλα τα προγνωστικά και προσέφερε έναν πολύ ενδιαφέρον αγώνα. Η Ferrari πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της και πλέον διεκδικεί με αξιώσεις το πρωτάθλημα κατασκευαστών από τη McLaren. Από την άλλη ο Λάντο Νόρις με τη 2η θέση μείωσε κατά 10 βαθμούς τη διαφορά του στο πρωτάθλημα από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μαξ Φερστάπεν.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Ιντερλάγκος. Πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες στην γκάμα της Pirelli και αυτό είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε στρατηγικές δύο pit-stop την Κυριακή.

To GP ΗΠΑ θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 21ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα τέσσερα LIVE στις κατατακτήριες σπριντ, κατατακτήριες δοκιμές, στον Αγώνα Σπριντ και στο GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Βραζιλίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου

16:30-17:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

20:30-21:14 – Κατατακτήριες Σπριντ (LIVE)

Σάββατο 2 Νοεμβρίου

16:00-17:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE)

20:00-21:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 3 Νοεμβρίου

19:00 – Αγώνας (LIVE)

