Ξεκάθαρος ήταν ο οδηγός της McLaren Racing για τη μάχη που είχε με τον μεγάλο αντίπαλό του στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Μπορεί η νίκη στο Grand Prix Μεξικού να πήγε στον Κάρλος Σάινθ της Ferrari, ωστόσο ο Λάντο Νόρις κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στη βαθμολογία οδηγών από τον πρωτοπόρο Μαξ Φερστάπεν. Ο Βρετανός έκανε έναν πολύ καλό αγώνα και κατάφερε να τερματίσει στη 2η θέση στο Autodromo Hermanos Rodriguez, παίρνοντας 18 πολύτιμους βαθμούς.

Μετά τον τερματισμό ο Βρετανός μίλησε στον πρώην οδηγό της F1, Μαρκ Ζενέ για το τι έζησε στους 71 γύρους που προηγήθηκαν: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Στους πρώτους γύρους προσπάθησα να μείνω στη μάχη και να αποφύγω συγκρούσεις αλλά ο Κάρλος οδήγησε έναν φοβερό αγώνα. Μπράβο στον Κάρλος και τη Ferrari, ήταν πολύ γρήγοροι σήμερα. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Ο αγώνας εδώ είναι απολαυστικός».

P2 for Lando in Mexico! 👏



Another podium finish and plenty of points secured! 🤩#MexicoGP pic.twitter.com/cEVAqEyNv5