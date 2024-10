Ο Κάρλος Σάινθ πήρε τη νίκη μπροστά από τους Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ, στην 6η θέση ο Μαξ Φερστάπεν.

Το Grand Prix Μεξικού, ο 20ός φετινός αγώνας της Formula 1, ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικός και επεισοδιακός και είχε για νικητή τον Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, ο οποίος πανηγύρισε για 4η φορά στην καριέρα του, σε έναν από τους τελευταίους αγώνες του στα κόκκινα. Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren ήταν επίσης ταχύτατος και τερμάτισε 2ος, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ, που ανέβηκε στο βάθρο και συμπλήρωσε το 1-3 της Ferrari. Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull έλαβε 20 δευτερόλεπτα ποινή για την οδήγησή του στον αγώνα και τερμάτισε στην 6η θέση.

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση του Σιρκουί Χερμάνος Ροντρίγκες για τους 71 γύρους του αγώνα με τους οδηγούς της πρώτης 10άδας να έχουν επιλέξει τη μεσαία γόμα της Pirelli για το ξεκίνημα του αγώνα, ενώ πιο πίσω οι επιλογές ήταν μοιρασμένες ανάμεσα στη μεσαία και στη σκληρή γόμα.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Φερστάπεν από τη 2η θέση ξεκίνησε καλύτερα από τον poleman Σάινθ και βρέθηκαν δίπλα-δίπλα, αλλά με τον Ολλανδό στην εσωτερική. Ο Σάινθ βγήκε εκτός πίστας όταν «ξέμεινε» από πίστα και επέστρεψε μπροστά από τον Φερστάπεν, αλλά αμέσως έδωσε πίσω τη θέση και την πρωτοπορία στον Φερστάπεν.

LAP 1 / 71



Tsunoda spins into the barriers at Turn 1. Alex Albon is also out 😔



Both drivers are OK.



Verstappen made the better start on the front row and launches into the lead of the race! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/wFflNKGGRS — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Πιο πίσω, οι Νόρις και Λεκλέρ δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το slipstream της μεγάλης ευθείας και διατήρησαν τις θέσεις τους, δηλαδή την 3η και 4η αντίστοιχα, ενώ ο Χάμιλτον πέρασε τον Ράσελ για την 5η θέση. Ακολουθούσαν οι Μάγκνουσεν, Χούλκενμπεργκ, Γκασλί και Λόσον. Ο Σέρχιο Πέρεζ κέρδισε 5 θέσεις στην εκκίνηση αλλά είχε σταματήσει σε λάθος σημείο, λίγο πιο μπροστά από ό,τι έπρεπε, στο grid και για αυτό έλαβε ποινή 5 δευτερολέπτων.

Ο πρώτος γύρος όμως δεν ολοκληρώθηκε, καθώς μια βίαιη έξοδος του Τσουνόντα, έπειτα από σύγκρουση με τον Άλμπον, τον οποίο «έσπρωξε» ο Γκασλί στο «στριμωξίδι» της εκκίνησης. Το μονοθέσιο της RB χτύπησε στις μπαριέρες και το Αυτοκίνητο Ασφαλείας βγήκε στην πίστα, ενώ οι Τσουνόντα και Άλμπον εγκατέλειψαν επιτόπου.

Επανεκκίνηση και η μάχη ανάβει

Αφού η πίστα καθαρίστηκε, ο αγώνας ξαναξεκίνησε, με τον Φερστάπεν να μην απειλείται από τον Σάινθ και να κρατά την πρωτοπορία. Όχι για πολύ όμως, γιατί στον επόμενο γύρο και με τη βοήθεια του DRS ο Σάινθ κατάφερε να περάσει τον Ολλανδό και να πάρει πίσω την πρώτη θέση που έχασε στην εκκίνηση.

Τα «γάντια» βγήκαν λίγο αργότερα, όταν ο Νόρις έφτασε πίσω από τον Φερστάπεν. Οι δυο τους συνέχισαν από εκεί που σταμάτησαν στο Όστιν και έδωσαν σκληρή μάχη τροχό με τροχό. Αρχικά, ο Νόρις πέρασε τον Φερστάπεν στη στροφή 4, αφού ο Ολλανδός τον «έσπρωξε εκτός πίστας, αλλά αμέσως μετά,μ στη στροφή 8 ο Φερστάπεν έκανε μια παρακινδυνευμένη κίνηση, που έστειλε και τους δύο εκτός πίστας, και πέρασε ξανά από την περιοχή διαφυγής.

Οι κινήσεις αυτές δεν ξέφυγαn από τους αγωνοδίκες, που τιμώρησαν τον Φερστάπεν με ποινή 10 δευτερολέπτων για κάθε ένα από τα δύο συμβάντα, κάτι που σημαίνει συνολική ποινή 20 δευτερολέπτων για τον οδηγό της Red Bull.

LAP 14 / 71



Max Verstappen has a 10-second time penalty for forcing another car off track! ⚠️



"10?! That's quite impressive." he says to the Red Bull pit wall 📻#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/2uFgXECI7e — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

H Ferrari στην κορυφή

Όλο αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Λεκλέρ να τους περάσει και τους δύο με όλη του την άνεση και να αρχίσει να καταδιώκει τον Σάινθ, που δεν είχε απομακρυνθεί. Η Ferrari είχε ξανά το 1-2 για δεύτερο αγώνα στη σειρά. Λίγο πιο πίσω, ο Ράσελ πέρασε τον Χάμιλτον και ανέβηκε στην 5η θέση.

Ο Σάινθ γύρο με το γύρο άρχισε να ξεφεύγει από τον Λεκλέρ και έφτιαξε μια μικρή διαφορά από τον Λεκλέρ, ενώ ο Νόρις έφτασε ξανά πίσω από τον Φερστάπεν και άρχισε να τον πιέζει. Βρισκόμασταν πλέον στον 27ο γύρο και η Red Bull αποφάσισε να καλέσει στα pit τον Ολλανδό για να εκτίσει την ποινή και να αλλάξει τα ελαστικά του.

Μετά το pit stop ο Φερσρτάπεν έπεσε στη 15η θέση αλλά είχε πλέον φρέσκα ελαστικά και μπορούσε να πιέσει, αν και είχε μπροστά του πολλά μονοθέσια για να προσπεράσει. Πίσω του, στη 16η θέση, βρισκόταν ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος είχε ήδη κάνει ένα pit stop.

LAP 27 / 71



Verstappen pits - and serves his 20-second penalty.



The Red Bull re-emerges on the Hard tyre down in P15! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/kvpHBH0jfb October 27, 2024

Pit stop

Στους επόμενους γύρους σταδιακά όλοι οι οδηγοί πέρασαν από τα pit για να αλλάξουν τα ελαστικά τους. Όταν ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος, ο Κάρλος Σάινθ παρέμεινε στην 1η θέση, έχοντας μια καλή διαφορά της τάξης των 9 δευτερολέπτων από τον Λεκλέρ, με τον Νόρις στην 3η θέση. Ο Ράσελ ακολουθούσε στην 4η θέση, με τον Χάμιλτον πίσω του και τον Φερστάπεν στην 6η θέση.

Μετά τα pit stop ο αγώνας μπήκε σε ένα σταθερό ρυθμό, χωρίς σοβαρές μάχες, για τους βαθμούς τουλάχιστον. Ο Σάινθ δεν ένιωθε πραγματική απειλή από τον Λεκλέρ, παρότι ο Μονεγάσκος σιγά-σιγά τον πλησίαζε, ενώ ο Νόρις από την 3η θέση προσπαθούσε να ασκήσει κάποιου είδους πίεση στον Λεκλέρ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Πολύ πιο πίσω ακολουθούσαν οι Mercedes των Ράσελ και Χάμιλτον, με τον Φερστάπεν στην 6η θέση μάλλον να απομακρύνεται αντί να πλησιάζει τον Χάμιλτον, ενώ τη 10άδα έκλειναν οι Μάγκνουσεν, Χούλκενμπεργκ, Πιάστρι και Γκασλί. Ο Πέρεζ ήταν τελευταίος, προς απογοήτευση των χιλιάδων Μεξικανών στις εξέδρες.

Μια τριάδα σε άλλο επίπεδο

Οι τρεις πρώτοι ακολουθούσαν ένα ρυθμό που οι υπόλοιποι απλώς δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν, με τον Ράσελ, ο οποίος παρεμπιπτόντως έδινε πολύ σκληρή μάχη με τον Χάμιλτον, να βρίσκεται πάνω από μισό λεπτό πίσω από τον Σάινθ.

LAP 51 / 71



Not for the first time this afternoon, it's an all-Mercedes battle, this time for P4!



The team say they're free to race over the radio - this could get dicey 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/5zumCEDTLN — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Ο Λεκλέρ, ακόμα κι αν το ήθελε, δεν μπορούσε να ηρεμήσει και έχοντας την απειλή του Νόρις πίσω του πλησίασε λίγο περισσότερο τον Σάινθ, ενώ ο Βρετανός της McLaren δεν είχε ακόμα εγκαταλείψει την ιδέα της 2ης θέσης και μείωνε διαρκώς τη διαφορά από τον Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος ήταν λίγο άτυχος, γιατί συνάντησε τα αργά μονοθέσια σε δύσκολο σημείο της πίστας ενώ ο Νόρις τα «ξεφορτώθηκε» πολύ πιο εύκολα και έφτασε πίσω από τη Ferrari.

Η πίεση του Νόρις έφερε αποτέλεσμα, καθώς οδήγησε σε ένα λάθος του Λεκλέρ, ο οποίος βγήκε για λίγο εκτός πίστας και έδωσε την ευκαιρία στον οδηγό της McLaren να περάσει εύκολα και να πάρει τη 2η θέση. Ο Νόρις θα ήθελε να κυνηγήσει και τον Σάινθ, αλλά απέμεναν πλέον μόνο 6 γύροι και η διαφορά ήταν σχεδόν 8 δευτερόλεπτα.

LAP 63 / 71



LECLERC GOES WIDE OUT OF THE FINAL CORNER AND NORRIS IS INTO SECOND!!



The Ferrari is off the road and HOW has he not hit the wall?! Incredible car control to save it! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Dy1Xm5J2fV — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Οικογενειακή μάχη

Πιο πίσω, η μάχη των Mercedes δεν είχε σταματήσει, με τον Χάμιλτον να προσπαθεί να περάσει σε κάθε ευκαιρία και τον Ράσελ να αμύνεται μανιασμένα αλλά καθαρά. Τελικά όμως ο 7κις πρωταθλητής κατάφερε να περάσει και να ανέβει στην 4η θέση.

Μέχρι το τέλος, ο Σάινθ δεν απειλήθηκε και έφτασε σε μια μεγάλη νίκη, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα που έδειξε όλο το 3ήμερο στο Μεξικό. Ο Νόρις πήρε μια σημαντική 2η θέση για τη διεκδίκηση του τίτλου ενώ ο Λεκλέρ τερμάτισε στην 3η θέση, με τη Ferrari να κάνει το 1-3 και να δείχνει πολύ δυνατό σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματος. Ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Ράσελ, Φερστάπεν, Μάγκνουσεν, Πιάστρι, Χούλκενμπεργκ και Γκασλί.

LAP 66 / 71



After ten hard-fought laps, Hamilton FINALLY gets past Russell into Turn 1, and the Mercedes is up to P4! 💪#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/BmWuTlj6mE — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι η διαφορά ανάμεσα σε Φερστάπεν και Νόρις στη βαθμολογία είναι πλέον 47 βαθμοί, ενώ η Ferrari προσπέρασε τη Red Bull στους κατασκευασυτές και είναι τώρα δεύτερη, πίσω από τη Red Bull.

Το πρωτάθλημα δεν σταματά και απλώς μεταφέρεται νοτιότερα για τον επόμενο αγώνα, που είναι του GP Βραζιλίας το προσεχές Σαββατοκύριακο 1-3 Νοεμβρίου.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Ferrari