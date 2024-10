Ο Πέκο Μπανάια επικράτησε του Χόρχε Μαρτίν στη βρεγμένη πίστα και μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία.

Το GP Ταϊλάνδης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν ένας από τους πιο δύσκολους φετινούς αγώνες για όλους τους αναβάτες καθώς πραγματοποιήθηκε σε βρεγμένη πίστα. Νικητής αναδείχτηκε ο Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati Lenovo, ο οποίος έκανε επίδειξη ταχύτητας, θάρρους και αλάνθαστης οδήγησης σε όλο τον αγώνα. Ο Χόρχε Μαρτίν την Pramac Ducati τερμάτισε στη 2η θέση, ελαχιστοποιώντας τις απώλειές του και την 3η θέση πήρε ο Πέδρο Ακόστα της GasGas Tech3.

Εκκίνηση

Οι αναβάτες βρήκαν την πίστα βρεγμένη, καθώς λίγες ώρες πριν από την εκκίνηση άρχισε να βρέχει. Οι συνθήκες αυτές έκαναν την κατάσταση ακόμα πιο απρόβλεπτη και αύξησαν τη δυσκολία για όλους και φυσικά για τους διεκδικητές του πρωταθλήματος.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μαρτίν πετάχτηκε μπροστά και έστριψε πρώτος, με τον Μπανάια να τον ακολουθεί και να προσπαθεί να μην τον αφήσει να ξεφύγει. Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν 3ος ενώ ο Κουαρταραρό έκανε επίσης πολύ καλή εκκίνηση και ανέβηκε στην 4η θέση. Άσχημα ξεκίνησε ο νικητής του Σπριντ, Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος «στριμώχτηκε» με τον Μάρκεθ και έχασε πολλές θέσεις.

Για γερά νεύρα

Ο Χόρχε Μαρτίν προσπάθησε να απομακρυνθεί από τους διώκτες του, οι οποίοι όμως δεν ήθελαν να του το επιτρέψουν και δεν άφηναν τη διαφορά να ξεφύγει. Η πίεση αυξήθηκε στον Ισπανό και μεταφράστηκε σε ένα λάθος, που επέστρεψε στους Μπανάια και Μ. Μάρκεθ να τον περάσουν και να τον ρίξουν στην 3η θέση.

Λίγο πιο πίσω οι Μορμπιντέλι και Κουαρταραρό είχαν επαφή, στην προσπάθεια του Ιταλού της Pramac να περάσει τη Yamaha, που είχε αποτέλεσμα την πτώση του Γάλλου. Ο Μορμπιντέλι κρίθηκε υπεύθυνος για αυτό και τιμωρήθηκε με ποινή long lap. Ο Ιταλός εξέτισε την ποινή αλλά μάλλον ο εκνευρισμός του τον κέρδισε, καθώς αμέσως μετά σημείωσε τον καλύτερο χρόνο και ένα γύρο αργότερα είχε πτώση.

Ο Πέκο Μπανάια στην κορυφή άρχισε να νιώθει πίεση από τον Μαρκ Μάρκεθ, που είχε φτάσει πίσω του και απειλούσε ανοιχτά με προσπέραση, ενώ η μάχη αυτή είχε επιτρέψει και στον Μαρτίν να τους πλησιάσει. Είχαμε πλέον μια τριπλή μάχη για τη νίκη, ενώ πτώση είχε και ο Μπαστιανίνι.

Ένας στους τρεις κερδίζει

Ο Μπανάια προσπάθησε να αποσπαστεί από τον Μάρκεθ και για λίγους γύρους το κατάφερε, αλλά ο Ισπανός ανέβασε το ρυθμό του και ξαναβρέθηκε κολλημένος στον πίσω τροχό του. Ο Μαρτίν από την άλλη δεν μπορούσε να ακολουθήσει τους δύο πρώτους και έμεινε πιο πίσω, καθώς δεν είχε καμία πίεση από τις ΚΤΜ που ακολουθούσαν.

Ο Μάρκεθ έκανε κάποιες προσπάθειες να περάσει τον Μπανάια αλλά ο Ιταλός πρωταθλητής αμυνόταν με επιτυχία. Ο Μάρκεθ όμως συνέχιζε να πιέζει αλλά δεν απέφυγε το λάθος, χάνοντας το μπροστινό της Ducati του και πέφτοντας άδοξα.

😱 @MARCMARQUEZ93 COULDN'T SAVE IT!



Just as he was pressuring for the win, it oomes crashing down! 💥#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/4anUYrvFFC October 27, 2024

Βλέποντας αυτήν την πτώση ο Μαρτίν σίγουρα θα έτριβε τα χέρια του, αν δεν έπρεπε να κρατά το τιμόνι της μοτοσικλέτας του, αφού «κληρονόμησε» τη 2η θέση. Ο Μπανάια βρισκόταν πλέον πάνω από 2,5 δευτερόλεπτα μπροστά του και δεν είχε λόγο να τον κυνηγήσει, αλλά μάλλον ήταν ικανοποιημένος με την ελάχιστη βαθμολογική απώλεια.

Πώς νικούν οι πρωταθλητές

Ο Πέκο Μπανάια στις πολύ δύσκολες αυτές συνθήκες έκανε επίδειξη των χαρακτηριστικών που του έχουν δώσει τα δύο παγκόσμια πρωταθλήματα. Οδηγώντας τόσο γρήγορα όσο και αλάνθαστα δεν απειλήθηκε μέχρι το τέλος και πήρε μια σπουδαία νίκη.

Ο Χόρχε Μαρτίν τερμάτισε στη δεύτερη θέση, που τον διατηρεί στην πρωτοπορία του πρωταθλήματος, αν και με ελαφρώς μειωμένη διαφορά. Στους τελευταίους γύρους δόθηκε σκληρή μάχη για την 3η θέση, ανάμεσα στους Πέδρο Ακόστα, Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και Τζακ Μίλερ, με τον νεαρό Ακόστα να επικρατεί και να ανεβαίνει στο βάθρο. Ακολούθησαν οι Ντι Τζιαναντόνιο, Μίλερ, Μπίντερ, Βινιάλες, Ζαρκό, Εσπαργκαρό και Άλεξ Μάρκεθ.

Μετά τον αγώνα της Ταϊλάνδης ο Μαρτίν προηγείται με 17 βαθμούς του Μπανάια ενώ απομένουν δύο grand prix για το τέλος της φετινής σεζόν.

Η σεζόν του MotoGP συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με τον επόμενο αγώνα, το GP Μαλαισίας, να διεξάγεται το 3ήμερο 1-3 Νοεμβρίου.

» Οι βαθμολογίες του MotoGP μετά το GP Ταϊλάνδης

Αποτελέσματα