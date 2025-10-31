MV Agusta Sartoria Meccanica: Η τέχνη της απεριόριστης βελτίωσης

Η MV Agusta λανσάρει το Sartoria Meccanica, το πιο προηγμένο και αποκλειστικό πρόγραμμα βελτίωσης μοτοσικλετών στην ιστορία της.

Ένα εξειδικευμένο ατελιέ για πραγματικούς γνώστες, που απαιτούν απόλυτη αποκλειστικότητα, όπου κάθε μοτοσικλέτα γίνεται ένα μοναδικό αριστούργημα, προσαρμοσμένο σύμφωνα με το γούστο και το όραμα του πελάτη. Η κυκλοφορία του Sartoria Meccanica έρχεται με το νέο MV Agusta Centro Stile να είναι πλέον πλήρως λειτουργικό στα ιστορικά κεντρικά γραφεία της μάρκας στη Schiranna. Το MV Agusta Centro Stile αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία σχεδιασμού μοτοσικλετών παγκόσμιας κλάσης και, με την πάροδο των ετών, έχει δημιουργήσει μερικά από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της μοτοσικλέτας.

Όλη η σχεδιαστική και μηχανική τεχνογνωσία του MV Agusta Centro Stile συγκεντρώνεται στο πρόγραμμα Sartoria Meccanica, το οποίο συνδυάζει την ιταλική δεξιοτεχνία με την πρωτοποριακή μηχανική για να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις υψηλού επιπέδου. Κάθε εξάρτημα και κάθε λεπτομέρεια, από τα υλικά μέχρι τα φινιρίσματα, από τα χρώματα μέχρι τις τεχνικές λύσεις, έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να ανταποκρίνεται στις πιο εκλεπτυσμένες απαιτήσεις, μετατρέποντας κάθε μοτοσικλέτα σε ένα μοναδικό αριστούργημα.

Η εμπειρία της Sartoria Meccanica ξεκινά με μια άμεση και εις βάθος διαβούλευση μεταξύ του πελάτη και της ομάδας σχεδιαστών της MV Agusta. Καμία λεπτομέρεια δεν αφήνεται σε απρόσωπους ψηφιακούς διαμορφωτές: κάθε έργο στην πραγματικότητα αναπτύσσεται μέσω μιας διαδικασίας βασισμένης σε άμεσο διάλογο που εξασφαλίζει ένα απαράμιλλο επίπεδο εξατομίκευσης.

Κάθε μοτοσικλέτα που δημιουργείται από το τμήμα Sartoria Meccanica είναι η έκφραση της τέχνης της απεριόριστης εξατομίκευσης, καθώς δεν υπάρχουν όρια σε αυτό που μπορεί να δημιουργήσει ένας πελάτης μαζί με την αφοσιωμένη ομάδα της MV Agusta:

Μοναδικό Χρώμα, Διακοσμητικά Στοιχεία και Γραφικά: Προσαρμοσμένοι χρωματικοί συνδυασμοί και γραφικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την κληρονομιά της μάρκας ή το όραμα του πελάτη

Προηγμένα Υλικά: Οι ίνες άνθρακα, το τιτάνιο, το αλουμίνιο κατεργασμένο με billet και τα δέρματα υψηλής ποιότητας επιλέγονται για τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ απόδοσης, ελαφρότητας και αισθητικής

Ειδικά Στοιχεία: Η χρήση ειδικών εξαρτημάτων της MV Agusta, καθώς και η δημιουργία ειδικών εξαρτημάτων, βρίσκονται στον πυρήνα της διαδικασίας Sartoria Meccanica

Χειροποίητη Λεπτομέρεια: Στοιχεία κατασκευασμένα από τους καλύτερους τεχνίτες της Ιταλίας, συμπεριλαμβανομένων χειροποίητων σελών, μεταλλικών εξαρτημάτων κατεργασμένων με CNC και κατασκευής από ανθρακονήματα

Το πρόγραμμα MV Agusta Sartoria Meccanica προσφέρει τρία επίπεδα προσαρμογής που μπορούν να εφαρμοστούν σε ολόκληρη τη γκάμα μοντέλων MV Agusta:

Sartoria Meccanica Essenziale : Επιτρέπει τη δημιουργία αποκλειστικών χρωματικών συνδυασμών και γραφικών, αφήνει τους πελάτες να επιλέξουν τα υλικά που προτιμούν για τη σέλα και δεν θέτει περιορισμούς όσον αφορά τη γραφική εξατομίκευση

: Επιτρέπει τη δημιουργία αποκλειστικών χρωματικών συνδυασμών και γραφικών, αφήνει τους πελάτες να επιλέξουν τα υλικά που προτιμούν για τη σέλα και δεν θέτει περιορισμούς όσον αφορά τη γραφική εξατομίκευση Sartoria Meccanica Ricercato : Ανεβάζει το επίπεδο προσαρμογής σε υψηλότερη πολυπλοκότητα και αποκλειστικότητα. Οι πελάτες μπορούν να αποφασίσουν να προσαρμόσουν γραφικά σε πλαίσιο και ψαλίδι και τους δίνει επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν τις προτιμώμενες ζάντες που θα εφαρμοστούν στη μοτοσικλέτα τους

: Ανεβάζει το επίπεδο προσαρμογής σε υψηλότερη πολυπλοκότητα και αποκλειστικότητα. Οι πελάτες μπορούν να αποφασίσουν να προσαρμόσουν γραφικά σε πλαίσιο και ψαλίδι και τους δίνει επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν τις προτιμώμενες ζάντες που θα εφαρμοστούν στη μοτοσικλέτα τους Sartoria Meccanica Iconico: Το υψηλότερο επίπεδο εξατομικευμένης προσαρμογής είναι απλά απεριόριστο. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες επιλογές και ενισχύεται περαιτέρω από την ευκαιρία που έχουν οι πελάτες να επιλέξουν ειδικά εξαρτήματα υψηλής απόδοσης, μοναδικές τεχνικές λύσεις, ένα ειδικά σχεδιασμένο κράνος που ταιριάζει με τα γραφικά της μοτοσικλέτας και μια εξατομικευμένη βάση paddock. Το επίπεδο Iconico της Sartoria Meccanica μετατρέπει τα μοντέλα MV Agusta σε λευκούς καμβάδες όπου οι πελάτες, μαζί με τους στυλίστες και τους μηχανικούς, μπορούν να δημιουργήσουν το μοναδικό τους έργο τέχνης

Κάθε αίτημα αξιολογείται σχολαστικά και, εφόσον είναι τεχνικά και νομικά εφικτό, εκτελείται με τη μέγιστη ακρίβεια. Κάθε δημιουργία συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας και μια πλακέτα που φέρει το σήμα Sartoria Meccanica, προσδιορίζοντάς την ως ένα πραγματικό μοναδικό αριστούργημα.

Luca Martin, Διευθύνων Σύμβουλος MV Agusta Motor S.p.A.: «Στην MV Agusta οι πελάτες μας βρίσκονται στην καρδιά όλων όσων κάνουμε. Η Sartoria Meccanica αντανακλά τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε όχι μόνο εξαιρετικές μοτοσικλέτες, αλλά πραγματικά μοναδικές εμπειρίες προσαρμοσμένες στο πάθος και το όραμα κάθε ατόμου. Είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για τη δημιουργία μοναδικών μηχανών για όσους θέλουν να κάνουν τα όνειρά τους για μοτοσικλέτα πραγματικότητα».