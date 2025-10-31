Ford Puma Gen-E Days στην Ford Βελμάρ

Επισκεφθείτε μία έκθεση Ford Βελμάρ, οδηγήστε το ηλεκτρικό Puma και επωφεληθείτε της μοναδικής προσφοράς.

H Ford Βελμάρ προσκαλεί τους φίλους της ηλεκτροκίνησης στα Ford Puma Gen-E Days σε όλες τις εκθέσεις της. Αφού οδηγήσουν το Ford Puma Gen-E και διαπιστώσουν τα δυνατά του σημεία, μπορούν να επωφεληθούν της μοναδικής προσφοράς, μέχρι το τέλος του 2025.

Η Ford Βελμάρ προσφέρει μια απαράμιλλη εμπειρία ηλεκτροκίνησης με το Ford Puma Gen-E, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει μια μοναδική προσφορά για την αγορά έως το τέλος του 2025.

Κατά τη διάρκεια των Ford Puma Gen-E Days οι λάτρεις της ηλεκτροκίνησης έχουν την μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν τα μοναδικά πλεονεκτήματα και τις απαράμιλλες δυνατότητες του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV της Ford με τρόπο απλό, άμεσο και ανταποδοτικό.

Κατά τη διάρκεια της ξεχωριστής αυτής δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίσουν το δικό τους «ηλεκτρικό» test drive και στη συνέχεια να απολαύσουν μια σειρά από μοναδικά προνόμια, ακολουθώντας τρία πολύ απλά βήματα.

Βήμα 1ο: Κλείστε το δικό σας «ηλεκτρικό» test drive, εύκολα και γρήγορα με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E επιλέγοντας την ημέρα, την ώρα που σας εξυπηρετεί εδώ

Βήμα 2ο: Ζήστε την ηλεκτρική εμπειρία με το νέο Ford Puma Gen-E

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής οδήγησης του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV της Ford θα έχετε τη μοναδική ευκαιρία να βιώσετε όσα κάνουν το νέο Ford Puma Gen-E να ξεχωρίζει, όπως για παράδειγμα η άμεση ροπή στην επιτάχυνση, η απόλυτη ησυχία στην καμπίνα, η εκπληκτική εξοικονόμηση σε κάθε διαδρομή και ο καινοτόμος χώρος αποσκευών GigaBox!

Βήμα 3ο: Επωφεληθείτε από τα μοναδικά προνόμια Ford

Με την ολοκλήρωση του test drive, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε από το άρτια ενημερωμένο προσωπικό της Ford Βελμάρ, για τα πολλαπλά προνόμια αγοράς* και χρηματοδότησης που αφορούν στην απόκτηση του κορυφαίου Ford Puma Gen-E, αλλά και τις παροχές του καινοτόμου προγράμματος Ford Power Promise που καθιστά την εμπειρία ιδιοκτησίας, οδήγησης και χρήσης κάθε ηλεκτρικού μοντέλου της εταιρείας, ακόμα πιο άνετη και ασφαλή.

Επισκεφθείτε σήμερα τη Ford Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas, με 4 σημεία πώλησης στην Αθήνα και στην Κρήτη (Μαρούσι, Νέα Ερυθραία, Γλυκά Νερά και Ηράκλειο Κρήτης), πραγματοποιήστε το δικό σας test drive και επωφεληθείτε των μοναδικών προνομίων που συνοδεύουν τη μοναδική δράση Ford Puma Gen-E Days.

Καταστήματα της Ford Βελμάρ: