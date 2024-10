Ο Πέκο Μπανάια με την Ducati συνέτριψε το ρεκόρ γύρου για να πάρει την pole position, πτώσεις για Χόρχε Μαρτίν και Μαρκ Μάρκεθ.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ταϊλάνδης για το MotoGP στην πίστα Τσανγκ εξελίχθηκαν σε ένα ρεσιτάλ του Πέκο Μπανάια και της Ducati Lenovo. Ο Ιταλός πρωταθλητής εξασφάλισε την pole position με αρκετά μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, που ήταν ο ομόσταβλός του στην εργοστασιακή ομάδα Ενέα Μπαστιανίνι. Στην 3η θέση βρέθηκε, παρά την πτώση στο τέλος, ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati. Πτώση είχε και ο Μαρκ Μάρκεθ, πο θα εκκινήσει από την 5η θέση.

IT’S @PeccoBagnaia ON POLE! 🚀 The World Champ sets the first-ever 1:28 in Buriram! 🔥 #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/t8o6WDjYLY

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων είχε όπως πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς δεν υπήρχαν ξεκάθαρα φαβορί για τις δύο προνομιούχες θέσεις που οδηγούσαν στο Q2. Οι υποψήφιοι ήταν αρκετοί και οι διαφορές αρκετά μικρές για να μην μπορούν να γίνουν προβλέψεις.

Η αβεβαιότητα επιβεβαιώθηκε καθώς κατά τη διάρκεια των 15 λεπτών του Q1 οι δύο πρώτες θέσεις άλλαξαν χέρια πολλές φορές και στο τέλος όλα κρίθηκαν για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha, ο οποίος λίγο πριν από το γύρο του έκανε ένα πολύ εντυπωσιακό σώσιμο. Η δεύτερη θέση πήγε στον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati, ο οποίος ξεπέρασε τον πόνο στον αριστερό του ώμο και ήταν μόνο 23 χιλιοστά πιο αργός από τον Γάλλο.

Για το δεύτερο και πιο κρίσιμο σκέλος, σε αντίθεση με το Q1, υπήρχαν φαβορί και αυτοί ήταν οι τρεις πρώτοι της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Ο Μαρκ Μαρκεθ της Gresini με την περσινή Ducati ήταν ο ταχύτερος στις ελεύθερες δοκιμές, ενώ πολύ γρήγοροι ήταν και οι δύο διεκδικητές του τίτλου, Πέκο Μπανάια και Χόρχε Μαρτίν.

Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των αναβατών, ο Πέκο Μπανάια ήταν εκείνος που έθεσε το ρυθμό, σπάζοντας ξανά το ρεκόρ πίστας. Ο Ιταλός πρωταθλητής ήταν μόλις 54 χιλιοστά ταχύτερος από τον Χόρχε Μαρτίν, ενώ οι υπόλοιποι, με τον Μάρκο Μπετζέκι μπροστά από τον Μαρκ Μάρκεθ, ακολουθούσαν με διαφορά πάνω από 2 δέκατα.

Session over for @marcmarquez93! 💥



It's another Q2 error from the 93! #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/GYneG4JWPC