Ο Βρετανός της McLaren έχασε την pole position όμως αν πάρει το κατάλληλο αποτέλεσμα μπορεί να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο Λάντο Νόρις κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις κατατακτήριες του GP Κατάρ, με τον Βρετανό να κάνει έναν «εκρηκτικό» πρώτο γύρο. Όμως έχασε την ευκαιρία για την pole μετά από ένα λάθος στη δεύτερη προσπάθειά του.

Αυτό το εκμεταλλεύτηκε πλήρως ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος με νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας πήρε την 1η θέση και άφησε τον Νόρις 2ο, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι 3ος.

The top two in the championship are on the front row#F1 #QatarGP pic.twitter.com/s9TBbxMxC8 — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Η υποστροφή «έφαγε» τον Νόρις

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο οδηγός της McLaren εξήγησε τι συνέβη στο δεύτερο γύρο του στο Q3:

«Ο πρώτος γύρος ήταν απίστευτος και με έφερε στην κορυφή, αλλά στη δεύτερη προσπάθεια είχα έντονη υποστροφή στη στροφή 2. Αν συνέχιζα, θα έβγαινα εκτός πίστας, οπότε έπρεπε να εγκαταλείψω τον γύρο. Είναι κρίμα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Όσκαρ έκανε εξαιρετική δουλειά, έχει οδηγήσει πολύ δυνατά όλο το τριήμερο και δεν έχω κανένα παράπονο. Εγώ απλά δεν ολοκλήρωσα τον γύρο. Η δεύτερη θέση είναι μια χαρά για αύριο».

Όσον αφορά τις προοπτικές του αγώνα και το αν η μάχη θα περιοριστεί στους δύο οδηγούς της McLaren, ο Βρετανός εμφανίστηκε επιφυλακτικός: «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει στους πρώτους γύρους, πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για όλους. Μετά από αυτό, πιθανότατα ο ρυθμός θα σταθεροποιηθεί για όλους».

Το πλάνο για ην εκκίνηση

Ερωτηθείς για το αν έχει συγκεκριμένο πλάνο για την εκκίνηση και τον πρώτο γύρο του αγώνα, ο Νόρις απάντησε πως η αξιολόγηση θα γίνει αργότερα μέσα στη μέρα:

«Δεν έχω σκεφτεί κάτι ακόμα, μόλις τελειώσαμε τις κατατακτήριες. Απόψε θα δούμε δεδομένα, θα αναλύσουμε τι μπορώ να κάνω καλύτερα από το πρωί. Γενικά, βρισκόμαστε σε καλή θέση. Το μονοθέσιο σήμερα ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με χθες, είμαι πολύ πιο ικανοποιημένος. Έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά ο αυριανός αγώνας είναι μεγάλος».

Όλη η δράση του GP Κατάρ στο Gazzetta

Η εκκίνηση του GP Κατάρ είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Συντονιστείτε από τις 17:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.