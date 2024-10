Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 μίλησε για την οδηγική συμπεριφορά του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 στις μάχες ρόδα με ρόδα.

Η νίκη και το 1-2 της Ferrari δεν ήταν το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ των GP ΗΠΑ και GP Μεξικού. Αυτά που συζητήθηκαν και έγινε θέμα της μίας ανάλυσης μετά της άλλης ήταν η ποινή του οδηγού της McLaren, η οδήγηση του Ολλανδού και η μεροληψία των αγωνοδικών.

Το συμβάν μεταξύ των δύο διεκδικητών του τίτλου ήταν το κύριο θέμα συζήτησης στο paddock του Grand Prix Μεξικού. Ένας από τους οδηγούς που ρωτήθηκε για την έκβαση της μάχης μεταξύ των Νόρις και Φερστάπεν ήταν ο Λιούις Χάμιλτον. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν «μάσησε» τα λόγια του αναφερόμενος κυρίως στον Ολλανδό.

«Εδώ και πολύ καιρό πιστεύω πως πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Έχει ενδιαφέρον πως ο κόσμος μιλάει τώρα γι΄αυτό διότι το ίδιο έκανε σε εμένα το 2021. Για παράδειγμα στη Βραζιλία (σ.σ. του 2021) κατά το φρενάρισμα ήμουν μπροστά αλλά ο οδηγός στο άλλο μονοθέσιο άφησε το φρένο και βγήκε εκτός πίστας και το ίδιο έπρεπε να κάνω κι εγώ. Οι αγωνοδίκες λένε πως και οι δύο βγήκαμε εκτός πίστας αλλά δεν είχα επιλογή γιατί απέφυγα σύγκρουση. Ξεκάθαρα πρέπει να γίνει κάτι γι’ αυτό, διότι πλέον συμβαίνει συχνά. Δεν πρέπει να αφήνεις το φρένο, να κουβαλάς περισσότερη ταχύτητα στη στροφή, να βγαίνεις εκτός πίστας και να κρατάς τη θέση», είπε ο Χάμιλτον.

