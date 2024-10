Οι αποφάσεις των αγωνοδικών και οι επιλεκτικές ή μη ποινές που συνεχίζουν να αποδίδουν δηλητηριάζουν τους αγώνες και δημιουργούν αχρείαστες εντάσεις.

Το Grand Prix ΗΠΑ ολοκληρώθηκε με τη Scuderia Ferrari να επιστρέφει με θριαμβευτικό τρόπο στις νίκες. Η ιταλική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Circuit of the Americas και έκανε το 1-2, με τον Σαρλ Λεκλέρ στην κορυφή του βάθρου για τρίτη φορά φέτος.

Το επίτευγμα αυτό ήταν εντυπωσιακό από την ομάδα του Μαρανέλο, εάν αναλογιστούμε πως ήταν η μοναδική από τις κορυφαίες ομάδες που δεν είχε αναβαθμίσεις στο Τέξας. Όμως αντί να εστιάζουμε την προσοχή μας στην παράσταση των «κόκκινων», την άψογη εκτέλεση της στρατηγικής, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα «πεδίο μάχης».

Η επίμαχη φάση

Το κύριο θέμα συζήτησης δεν ήταν άλλο από τη μάχη μεταξύ των Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις στο τελευταίο μέρος του αγώνα. Η 3η θέση του αγώνα δεν κρίθηκε από το προσπέρασμα του Βρετανού, αλλά εκτός πίστας από τους αγωνοδίκες.

Ο Νόρις έχοντας καλή έξοδο από τη στροφή 11 και με τη βοήθεια του DRS ήταν μπροστά από τον Φερστάπεν πριν οι δύο οδηγοί πατήσουν τα φρένα. Ο Ολλανδός όντας από την εσωτερική φρόντισε να φρενάρει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αφήσει περιθώριο στον αντίπαλό του να τον περάσει. Αμφότεροι βγήκαν εκτός πίστας, με τον Νόρις να ολοκληρώνει το προσπέρασμα.

A big moment in the race and potentially the season 😮



Norris overtakes Verstappen but picks up a 5-second penalty for passing off track ✋#F1 #USGP pic.twitter.com/y1DFXGde0U October 20, 2024

Οι αγωνοδίκες έκριναν πως η κίνηση του οδηγού της McLaren ήταν αντικανονική και του επέβαλλαν ποινή 5 δλ στο συνολικό του χρόνο. Παρά την προσπάθειά του ο Νόρις δεν κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά από τον Φερστάπεν κι έτσι έμεινε στην 4η θέση, χάνοντας επιπλέον βαθμούς στη μάχη του τίτλου.

Η επιλεκτική εφαρμογή των κανονισμών

Η δράση των αγωνοδικών όπως και η ταχύτητα απόδοσης της ποινής είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Νόρις παραβίασε το άρθρο 33.3 των αγωνιστικών κανονισμών καθώς απέκτησε πλεονέκτημα διαρκείας και δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων.

Από το 2022 η FIA έχει δώσει στις ομάδες ένα έγγραφο με κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις μάχες των οδηγών στην πίστα. Μπορεί να μην περιλαμβάνεται στους αγωνιστικούς κανονισμούς, ωστόσο οι αγωνοδίκες τις ακολουθούν στην έκβαση αποφάσεων.

New document: Doc 69 - Infringement - Car 4 - Leaving the track and gaining an advantage

Published on 20-10-2024 23:44 CEThttps://t.co/q2OnDfy0vU#F1 #Formula1 #FIA #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/kmesAKRyN4 — FIA F1 Documents Bot (@fiadocsbot) October 20, 2024

Στο έγγραφο των αγωνοδικών αναφέρεται πως: «Ο οδηγός του μονοθεσίου #4 ήταν αποφασισμένος για το προσπέρασμα από την εξωτερική, όμως δεν είχε εναλλακτική από το να βγει εκτός πίστας λόγω της κατεύθυνσης του μονοθεσίου #1, το οποίο επίσης βγήκε εκτός πίστας».

Αφήνοντας στην άκρη τον Νόρις που προσπέρασε εκτός πίστας, οι κατευθυντήριες γραμμές για το μονοθέσιο που είναι στην εσωτερική προκαλούν ερωτήματα. Αναφέρεται πως δεν πρέπει ένας οδηγός να βγάζει σκόπιμα εκτός πίστας έναν άλλο και στην έξοδο να αφήνει αρκετό χώρο στο μονοθέσιο από την εξωτερική. Επιπλέον πρέπει το μονοθέσιο από την εσωτερική να μείνει εντός ορίων πίστας.

Από τη στιγμή που ο Φερστάπεν δεν τήρησε τις κατευθυντήριες γραμμές της FIA γιατί λοιπόν οι αγωνοδίκες εξέτασαν μόνο το τι έκανε ο Νόρις; Εξάλλου αναγνωρίζουν πως ο οδηγός της McLaren ωθήθηκε εκτός πίστας. Γιατί από τη στιγμή που ο Φερστάπεν παραβίασε τους κανονισμούς δεν τιμωρήθηκε; Γιατί οι αγωνοδίκες τιμώρησαν άλλους οδηγούς για παρόμοια συμπεριφορά με τον Φερστάπεν, δίχως να βγουν εκτός πίστας και όχι τον Ολλανδό;

Να σημειώσω σε αυτό το σημείο πως σωστά τιμωρήθηκε ο Νόρις, διότι ολοκλήρωσε προσπέρασμα εκτός πίστας.

Το «ηθικόμετρο» και τα λόγια του αέρα

Για μία ακόμη φορά ο κόσμος της Formula 1 έγινε «πεδίο μάχης». Για μία ακόμη φορά αντί να εστιάσουμε στο αγωνιστικό κομμάτι, τις μάχες, τις οδηγικές αρετές αναλωνόμαστε σε εξωαγωνιστικά ζητήματα, ποιος δέχθηκε ποινή, ποιος όχι και ποιος θα πει την καλύτερη ατάκα για να παίξει σε όλα τα ειδησεογραφικά sites.

Στη McLaren επέλεξαν το μονοπάτι του αδικημένου, με δηλώσεις οι οποίες θέλουν να την εδραιώσουν στα μάτια του τηλεθεατή ως αυτούς που όλα είναι εναντίον τους και παλεύουν με «θεούς και δαίμονες». Βέβαια δεν τολμούν να μπουν στη διαδικασία να εφεσιβάλλουν την ποινή του Νόρις ή να ζητήσουν εξηγήσεις από τον οδηγό τους γιατί επέτρεψε στον Φερστάπεν να τον περάσει στην εκκίνηση και γιατί ήταν τόσο ευγενικός απέναντι σε έναν οδηγό που δεν θα του έδειχνε οίκτο. Ένα βλέμμα στον καθρέφτη μερικές φορές αρκεί.

Από την άλλη έχουμε τη Red Bull Racing που συνεχίζει ακάθεκτη την τακτική της να ρίχνει την ευθύνη αποκλειστικά στους αντιπάλους της. Τη στρατηγική του να εθελοτυφλεί σχετικά με τους κανονισμούς την εκτέλεσε άψογα ο Κρίστιαν Χόρνερ.

Off the line with Max and Lando from the front row... but through goes Charles Leclerc 😮#F1 #USGP pic.twitter.com/JTKUF6liQx — Formula 1 (@F1) October 21, 2024

Ο Τότο Βολφ της Mercedes δεν μπορούσε να λείψει από τα «φώτα της δημοσιότητας». Χαρακτηριστική η δήλωσή του μετά τον αγώνα: «Γνωρίζουμε γιατί δεν τιμωρούν τον Φερστάπεν, αλλά δεν μπορώ να το πω στην τηλεόραση».

Δηλώσεις του φαίνεσθαι και των εντυπώσεων ξέρουν να κάνουν όλοι, όταν όμως μένουν εκεί και όχι στις πράξεις τότε το πρόβλημα διογκώνεται. Δεν τον αφορά τον Βολφ και τον κάθε Βολφ, όταν μια μάχη δεν αφορά την ομάδα του. Όμως είναι οι πρώτοι που διαμαρτύρονται όταν νιώσουν πως αδικούνται. Αντί λοιπόν να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις, να γίνουν ξεκάθαροι οι κανονισμοί και η εφαρμογή τους, βλέπουμε ένα παιχνίδι επικοινωνίας, δημιουργία εντυπώσεων και αυτό επηρεάζει τον μέσο φίλαθλο. Το αίσθημα της αδικίας τρέφεται και στα social media γίνεται «πόλεμος» και το κλίμα γίνεται πιο τοξικό από ποτέ. Όλοι εξυπηρετούν μία ατζέντα και θέλουν να φαίνονται πως βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Το Netflix έχει κάνει πολλά καλά στη Formula 1, αλλά η απαξίωση του «racing» και της ουσίας των αγώνων ταχύτητας οδηγεί σε σκοτεινά μονοπάτια.

"Through goes the Ferrari of Charles Leclerc!"



Watch all the key action from a star-spangled race in Austin 🤩#F1 #USGP — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

Φωτογραφίες: F1/X