Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών συνεχίζεται, με το MotoGP να επισκέπτεται την Ταϊλάνδη και το εντυπωσιακό Αυτοκινητοδρόμιο Τσανγκ .

Ο 18ος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών θα πραγματοποιήσει το Grand Prix Ταϊλάνδης το τριήμερο 25-27 Οκτωβρίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Τσανγκ. Απομένουν τρεις αγώνες για το τέλος της φετινής σεζόν, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.

Η πίστα άνοιξε τις πόρτες της στο MotoGP το 2015 κι έκτοτε βρίσκεται μόνιμα στο πρόγραμμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Η διαδρομή έχει μήκος 4,55 χιλιόμετρα και αποτελείται από 12 στροφές: 7 δεξιές και 5 αριστερές. Στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου θα πραγματοποιηθούν 13 γύροι, ενώ την Κυριακή στο Grand Prix, οι αναβάτες θα καλύψουν 26 γύρους. Τις περισσότερες νίκες έχει ο Μαρκ Μάρκεθ στην πίστα με 2 στο σύνολο. Νικητής το 2023 ήταν ο Χόρχε Μαρτίν

Last year in Thailand, one of the most outrageous overtake attempts you'll ever see from @PeccoBagnaia! #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/qP2FVtbKii October 23, 2024

Η μάχη στο πρωτάθλημα πήρε μία νέα τροπή στην Αυστραλία, με τον Χόρχε Μαρτίν να αυξάνει το προβάδισμά του στη βαθμολογία αναβατών. Ο Ισπανός έχει πλέον προβάδισμα 20 βαθμών έναντι του Πέκο Μπανάια, με τον Ιταλό να ψάχνει τρόπο να αντιδράσει. Με δεδομένο πως απομένουν τρεις αγώνες για το τέλος της σεζόν τα περιθώρια είναι στενά.

It almost always comes down to the last corner in Thailand 🔥#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/ercRNCo3R5 October 23, 2024

Το Grand Prix Ταϊλάνδης θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 18ου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP, Ταϊλάνδης σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου

06:45-07:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:00-12:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 26 Οκτωβρίου

06:10-06:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

06:50-07:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

11:00-11:45 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 27 Οκτωβρίου

05:40-05:50 – Warm-Up

10:00 – Αγώνας

Out of 4 Thailand visits we've had 3 last lap showdowns! 🤯



Sit back and enjoy the spectacular victories from 2018 to 2023 🥇#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/IdlQ3jJ3tQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2024

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com