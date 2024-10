Ο Μαρκ Μάρκεθ νίκησε τους διεκδικητές στο Phillip Island και θα παίξει ρόλο στη μάχη του τίτλου.

Το GP Αυστραλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν ένας ωραίος αγώνας, στον οποίο επικράτησε ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Ducati. Ο Μάρκεθ έδωσε ρεσιτάλ αποφασιστικότητας και ξεπέρασε την πολύ άσχημη εκκίνησή του για να περάσει διαδοχικά τους δύο διεκδικητές του τίτλου και να φτάσει σε αυτήν τη σπουδαία νίκη.

Win number 3️⃣ of the season! @marcmarquez93 is BACK on the top step of the podium at Phillip Island 🏆👊🔥#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/RfJmr1OGqx October 20, 2024

Για να νικήσει ο Μάρκεθ χρειάστηκε να δώσει μάχη στους τελευταίους γύρους με τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας έδειχνε ανίκητος στην αυστραλιανή πίστα, μετά την άνετη νίκη του στο Σπριντ του Σαββάτου, αλλά δεν είχε απάντηση στην ταχύτητα του Μάρκεθ και τελικά τερμάτισε στη 2η θέση.

Ο Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati στο πρώτο μέρος του αγώνα έμεινε κοντά στον Μαρτίν και έδειχνε ότι θα διεκδικούσε τη νίκη, αλλά όσο περνούσαν οι γύροι δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό των πρώτων. Ωστόσο, ελαχιστοποίησε τις απώλειες, τερματίζοντας στην 3η θέση και ανεβαίνοντας στο βάθρο.

Για την 4η θέση δόθηκε επίσης μάχη ανάμεσα σε δύο Ducati, με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο να επικρατεί επί του Ενέα Μπαστιανίνι. Ακολούθησαν οι Μορμπιντέλι, Μπίντερ, Βινιάλες, Κουαρταραρό και Ρ. Φερνάντεθ.

Το αποτέλεσμα του GP Αυσγτραλίας σημαίνει ότι ο Χόρχε Μαρτίν φεύγει από το Phillip Island έχοντας μεγαλώσει τη διαφορά του από τον Μπανάια στους 20 βαθμούς, Ο επόμενος αγώνας ακολουθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο (25-27 Οκτωβρίου) και είναι το GP Ταϊλάνδης.

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool