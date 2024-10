Πεπεισμένος πως θα πάρει ένα καλό αποτέλεσμα στον αγώνα της Formula 1 στο Τέξας είναι ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της ημέρας στο Circuit of the Americas ήταν ο Κάρλος Σάινθ. Έπειτα από τις πολλαπλές μονομαχίες που έδωσε στον Αγώνα Σπριντ, έδειξε να είναι ο ταχύτερος οδηγός της Scuderia Ferrari και στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Ισπανός οδηγός κατετάγη 3ος στην κατάταξη, όμως όπως δήλωσε μετά το τέλος του Q3, μπορούς ένα είναι ακόμη πιο ψηλά: «Ο στόχος ήταν να κάνω βήμα προς τα εμπρός στις κατατακτήριες σε σχέση με χθες. Σήμερα είμαστε 3οι και αυτό είναι ένα καλό βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Είμαι απογοητευμένος με τον τελευταίο μου γύρο γιατί βελτίωνα κατά τρία δέκατα του δλ το χρόνο μου μέχρι τη στροφή 16 με δύο στροφές για το τέλος. Είναι εύκολο όμως να το λέω αυτό τώρα. Έχουμε κάνει καλή πρόοδο και πρέπει να είμαστε αύριο στη μάχη της νίκης. Με μία καλή εκκίνηση ο αγώνας θα είναι διασκεδαστικός».

