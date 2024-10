Ο Λάντο Νόρις και ο Μαξ Φερστάπεν βρίσκονταν σε δική τους κλάση και ο Βρετανός κέρδισε στα χιλιοστά.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix ΗΠΑ εξελίχθηκαν σε μια μονομαχία ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου, με τον Λάντο Νόρις της McLaren να κατακτά τελικά την pole position στο Circuit of the Americas. Ο Βρετανός ήταν μόλις 31 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Μαξ Φερτάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Από αρκετή απόσταση ακολούθησαν οι Ferrari, με τον Κάρλος Σάινθ στην 3η θέση και τον Σαρλ Λεκλέρ στην 4η.

LANDO NORRIS TAKES POLE FOR SUNDAY'S UNITED STATES GRAND PRIX!!!



Max Verstappen will start on the front row with the McLaren driver, Carlos Sainz finishes qualifying in P3.#F1 #USGP pic.twitter.com/lxjFk85kWB October 19, 2024

Q1

Έχοντας φρέσκα δεδομένα από το Σπριντ, οι κατατακτήριες δοκιμές στο Όστιν άρχισαν με σαφώς χαμηλότερες θερμοκρασίες να προσφέρουν μία ακόμα πρόκληση σε ομάδες και οδηγούς, που όμως με τα τρία σκέλη να έχουν τη γνώριμη διάρκεια και ελεύθερη επιλογή ελαστικών βρίσκονταν σε πιο «γνώριμο» περιβάλλον.

Τα όρια της πίστας ταλαιπώρησαν αρκετούς οδηγούς, με πολλούς χρόνους να διαγράφονται κατά τη διάρκεια του πρώτου σκέλους, ανάμεσά τους και η πρώτη γρήγορη προσπάθεια του Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari.

Ο Λεκλέρ, βέβαια, δεν είχε πρόβλημα να περάσει στο Q2, ενώ ο Φερστάπεν σημείωσε τον καλύτερο χρόνο. Η πρόκριση όμως αποδείχτηκε πολύ δύσκολη για τον Λούις Χάμιλτον, ο οποίος έμεινε μόλις στη 19η θέση και εκτός συνέχειας, τη στιγμή μάλιστα που ο Ράσελ πέρασε άνετα στην 4η θέση. Μαζί με τον Βρετανό της Mercedes, εκτός συνέχειας έμειναν οι Άλμπον, Κολαπίντο, Μπότας και Ζου. Εντυπωσιακός ήταν ο Λίαμ Λόσον που έγραψε τον 3ο χρόνο.

Q2

Από το ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους ο Φερστάπεν έδειξε τις προθέσεις του, σημειώνοντας γρήγορους χρόνους με φθαρμένα ελαστικά. Την ίδια τακτική με τα ελαστικά ακολούθησαν και άλλοι κορυφαίοι συνδυασμοί, εκτός από τις McLaren, που από νωρίς έβαλαν φρέσκα σετ και φυσιολογικά ανέβηκαν ψηλά στον πίνακα των χρόνων.

🟢 Q2 GREEN LIGHT 🟢



Out of the pits and up the hill to Turn 1...#F1 #USGP pic.twitter.com/pSM4VA2a2Q — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

Στο τέλος και πάλι ο Φερστάπεν ήταν εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο του σκέλους, μπροστά από τους Σάινθ και Νόρις. Το ενδιαφέρον όμως βρισκόταν πιο πίσω, στις θέσεις εκτός 10άδας. Οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια ήταν οι Τσουνόντα, Χούλκενμπεργκ, Οκόν, Στρολ και Λόσον.

Q3

Αφού ολοκληρώθηκαν τα... διαδικαστικά, οι ομάδες και οι οδηγοί της πρώτης 10άδας ετοιμάστηκαν για τους κρίσιμους γύρους που θα αποφάσιζαν τη θέση τους στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής.

Η πρώτη δύσκολη προσπάθεια έφερε μια ακόμα μονομαχία των πρωτοπόρων της βαθμολογίας, με τον Νόρις να είναι μόλις 31 χιλιοστά ταχύτερος από τον Φερστάπεν και όλους τους υπόλοιπους να τους βλέπουν από απόσταση μεγαλύτερη των τριών δεκάτων του δευτερολέπτου.

Όλα θα κρίνονταν λοιπόν στη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, Οι δύο μονομάχοι βγήκαν από τους πρώτους για να έχουν καθαρή πίστα μπροστά τους και ξεκίνησαν τους γύρους τους. Η τελική μάχη όμως δεν ήρθε ποτέ, γιατί οι γύροι αυτοί δεν ολοκληρώθηκαν.

Norris on a push lap giving it absolutely EVERYTHING!



He's goes P1 and keeps P1 ahead of Verstappen by just 0.031s 😮 Game on! #F1 #USGP pic.twitter.com/ngXztKAWgZ — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

Η έξοδος του Τζορτζ Ράσελ στην προτελευταία στροφή της πίστας έφερε κίτρινες σημαίες και έτσι οι χρόνοι δεν βελτιώθηκαν. Επομένως, ο Λάντο Νόρις κατέκτησε την pole position, με τον Μαξ Φερστάπεν να βρίσκεται δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ακολούθησαν οι Σάινθ, Λεκλέρ, Πιάστρι, Ράσελ, Γκασλί, Αλόνσο, Μάγκνουσεν και Πέρεζ.

Το «κυρίως πιάτο» του 3ημέρου, ο μεγάλος αγώνας της Κυριακής, θα αρχίσει στις 10 το βράδυ της Κυριακής (ώρα Ελλάδας).

Αποτελέσματα

