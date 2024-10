Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing μίλησε για τη μάχη της pole position στο Circuit of the Americas και την αποτυχία του να πάρει την pole position.

Επεισοδιακές αποδείχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix ΗΠΑ, με τον Λάντο Νόρις να κατακτά την pole position. O Βρετανός επωφελήθηκε από την έξοδο του Τζορτζ Ράσελ στα τελευταία δευτερόλεπτα του Q3 και αύριο θα εκκινήσει από θέση ισχύος.

Ο Μαξ Φερστάπεν είχε τη δυνατότητα να είναι αυτός στην pole position αλλά δεν τα κατάφερε. Μιλώντας μετά το τέλος του Q3 στον Τζέιμς Χίντσκλιφ, ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής αναγνώρισε πως μπορούσε εκείνος να είναι στην κορυφή της κατάταξης.

«Έχασα πολύ χρόνο στη στροφή 19. Ήταν ατυχές αλλά είχαμε ακόμη ένα γύρο μπροστά μας. Δυστυχώς δεν μπορούσα να ολοκληρώσω το δεύτερο γύρο μου, ειδάλλως είχα μια πολύ καλή ευκαιρία (σ.σ. για την pole position). Έτσι είναι τα πράγματα όμως, είμαστε βέβαια στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πρώτοι και αυτό είναι πολύ καλό», είπε ο Φερστάπεν.

